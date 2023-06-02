Нині Рону Вейну під 90, він на пенсії та відпочиває, серед іншого, у казино та грає у відеопокер. Чи вдача на його боці? Складно сказати. Зараз, можливо, так. Але у далекому 1976 році чоловіка чуття таки підвело – щонайменше у бізнесі.

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Чуття підвело: як співзасновник Apple не повірив у компанію і втратив 22 мільярди доларів

Вейн був третім співзасновником Apple. Старший за Стіва Джобса і Стіва Возняка на 20 років, він був фактично наставником молодих та амбітних чоловіків. Але лише 11 днів.

Не повірив у компанію чомусь – і віддав свої 10% акцій Apple іншим двом засновникам, не повіриш, за якихось 800 доларів. Ну, заради справедливості, згодом йому дали ще 1500 – за відмову від будь-яких потенційних претензій на частку в бізнесі.

Що ж. Сьогодні це популярна компанія, що робить iPhone, iPad і MacBook. І сьогодні пакет акцій Вейна коштував би понад 22 мільярди доларів США. Ось що казав із цього приводу сам Рон:

Коли ти у вирішальній точці, ти ж не завжди розумієш, що це — вирішальна точка. Ви приймаєте рішення на своєму розумінні обставин, і вам із цим жити. Якби я залишився в Apple, то, ймовірно, став би найбагатшою людиною – на цвинтарі.

До слова, саме Вейн намалював перший логотип Apple – ксилографію із зображенням сера Ісаака Ньютона, який сидить під деревом із самотнім яблуком, що звисає над його головою. От за цю роботу чоловік якраз і отримав 10% акцій компанії.



Перший логотип Apple намалював Вейн – за це йому дали 10% акцій компанії / Фото Apple

"Джобс хотів, щоб у нього і Возняка було по 45%, а у мене 10% – як у посередника за будь-яких суперечностей, що можуть виникнути", – пояснив Вейн. Але суперечності почали виникати в житті самого Рона.

за будь-яких суперечностей, що можуть виникнути", – пояснив Вейн. Але суперечності почали виникати в житті самого Рона. Він започаткував невдалий бізнес із виробництва ігрових автоматів (увага, флешбек), набрав боргів, і чомусь подумав, що з "яблуком" буде така сама історія. Через 11 днів після створення Apple Вейн виписався зі статуту компанії.

Вейну не вистачило чуття, щоб зрозуміти, на що перетвориться Apple. Як і в будь-якій компанії на ранніх стадіях, тут є ризик, і ви маєте бути готові його прийняти, інакше ніяк,

– влучно зауважив аналітик з Creative Strategies Бен Баджарін.

Цікавий факт. Рон Вейн користується принципово ноутбуком Dell на Microsoft Windows і не хоче переходити на інший комп’ютер. У 2011, у рік смерті Джобса, Вейн видав мемуари "Пригоди співзасновника Apple", де окремо наголосив, що ніколи не користувався продукцією Apple.