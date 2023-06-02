Сейчас Рону Уэйну под 90, он на пенсии и отдыхает, среди прочего, в казино и играет в видеопокер. На его стороне ли удача? Сложно сказать. Сейчас, возможно, да. Но в далеком 1976 году мужчину чутье таки подвело – по меньшей мере в бизнесе.

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Чутье подвело: как соучредитель Apple не поверил в компанию и потерял 22 миллиарда долларов

Уэйн был третьим соучредителем Apple. Старше Стива Джобса и Стива Возняка на 20 лет, он был фактически наставником молодых и амбициозных мужчин. Но всего лишь 11 дней.

Не поверил в компанию почему-то – и отдал свои 10% акций Apple другим двум основателям, не поверишь, за каких-то 800 долларов. Ну, справедливости ради, впоследствии ему дали еще 1500 – за отказ от каких-либо потенциальных притязаний на долю в бизнесе.

Что ж. Сегодня это популярная компания, производящая iPhone, iPad и MacBook. И сегодня пакет акций Уэйна стоил бы более 22 миллиардов долларов США. Вот что говорил на этот счет сам Рон:

Когда ты в решающей точке, ты ведь не всегда понимаешь, что это решающая точка. Вы принимаете решение в своем понимании обстоятельств, и вам с этим жить. Если бы я остался в Apple, то, вероятно, стал бы самым богатым человеком – на кладбище.

К слову, именно Уэйн нарисовал первый логотип Apple – ксилографию с изображением сэра Исаака Ньютона, сидящего под деревом с одиноким яблоком, свисающим над его головой. Вот за эту работу мужчина как раз и получил 10% акций компании.



Первый логотип Apple нарисовал Уэйн – за это ему дали 10% акций компании / Фото Apple

"Джобс хотел, чтобы у него и Возняка было по 45%, а у меня 10% – как у посредника при любых противоречиях, которые могут возникнуть", – объяснил Уэйн. Но противоречия начали возникать в жизни самого Рона.

при любых противоречиях, которые могут возникнуть", – объяснил Уэйн. Но противоречия начали возникать в жизни самого Рона. Он основал неудачный бизнес по производству игровых автоматов (внимание, флешбек), накопил кучу долгов, и почему-то подумал, что с "яблоком" будет такая же история. Через 11 дней после создания Apple Уэйн выписался из устава компании.

Уэйну не хватило чуйки, чтобы понять, во что превратится Apple. Как и у любой компании на ранних стадиях, здесь есть риск, и вы должны быть готовы его принять, иначе никак,

– метко заметил аналитик из Creative Strategies Бен Баджарин.

Интересный факт. Рон Уэйн пользуется принципиально ноутбуком Dell на Microsoft Windows и не хочет переходить на другой компьютер. В 2011, в год смерти Джобса, Уэйн издал мемуары "Приключения соучредителя Apple", где отдельно подчеркнул, что никогда не пользовался продукцией Apple.