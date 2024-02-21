Власне, саме німб воно й нагадує зовні, зазвичай навколо Сонця або Місяця. Фотографію цього рідкісного явища – місячного гало – оприлюднив у фейсбуці мешканець Виноградова.

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"Місяць над нашим містом", – так написав автор фото у спільноті. То що ж таке гало та про що воно може розповісти, окрім як замилувати око?

Що таке гало

Це особливе оптичне явище в атмосфері Землі. Має вигляд райдужного кола навколо джерела світла, у більшості випадків – Сонця або Місяця.

Місячне гало над Виноградовом на Закарпатті / Фото Мартіна Керечанина

Чому воно виникає? Через особливості світла – заломлення, відбиття та розсіювання через частинки льоду у хмарах на значній висоті. Лід у цьому випадку працює як призма.

Зверни увагу: в Україні гало формується 70 – 120 разів на рік, але здебільшого воно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало також буває, але вже значно рідше, лише 10 – 20 разів на рік.

Зазвичай гало виглядає як біле світло, але іноді може мати слабкий колір – червонуватий або фіолетовий. Це частіше зустрічається в німбах навколо Сонця.

Що про гало говорять у народі