Власне, саме німб воно й нагадує зовні, зазвичай навколо Сонця або Місяця. Фотографію цього рідкісного явища – місячного гало – оприлюднив у фейсбуці мешканець Виноградова.
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"Місяць над нашим містом", – так написав автор фото у спільноті. То що ж таке гало та про що воно може розповісти, окрім як замилувати око?
Що таке гало
Це особливе оптичне явище в атмосфері Землі. Має вигляд райдужного кола навколо джерела світла, у більшості випадків – Сонця або Місяця.
Місячне гало над Виноградовом на Закарпатті / Фото Мартіна Керечанина
Чому воно виникає? Через особливості світла – заломлення, відбиття та розсіювання через частинки льоду у хмарах на значній висоті. Лід у цьому випадку працює як призма.
Зазвичай гало виглядає як біле світло, але іноді може мати слабкий колір – червонуватий або фіолетовий. Це частіше зустрічається в німбах навколо Сонця.
Що про гало говорять у народі
- Поява гало, за переказами, натякає на зміни в погоді – здебільшого на похолодання або певну нестабільність, коливання температури, особливо в зимові місяці. Справді, поява перистих хмар, у яких гало й формується, трапляється перед дощем.
- Поганим знаком гало вважають для завойовників, про що можна зустріти записи у літописах. Наприклад, в 1551 році після тривалої облоги армією Карла V міста Магдебурга в небі з’явилося гало, що викликало переполох у військах. І Карл зняв облогу.