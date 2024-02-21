Собственно, именно нимб оно и напоминает внешне, обычно вокруг Солнца или Луны. Фотографию этого редкого явления – лунного гало – обнародовал в фейсбуке житель Виноградова.

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"Луна над нашим городом", – так написал автор фото в сообществе. Так что же такое гало и о чем оно может рассказать, кроме как зачаровать око?

Что такое гало

Это особое оптическое явление в атмосфере Земли. Имеет вид радужного круга вокруг источника света, в большинстве случаев – Солнца или Луны.



Лунное гало над Виноградовом на Закарпатье / Фото Мартина Керечанина

Почему оно возникает? Из-за особенностей света – преломления, отражения и рассеивания через частицы льда в облаках на значительной высоте. Лед в этом случае работает как призма.

Обрати внимание: в Украине гало формируется 70 – 120 раз в год, но в основном оно малозаметно. Яркое и хорошо заметное гало также бывает, но уже значительно реже, только 10 – 20 раз в год.

Обычно гало выглядит как белый свет, но иногда может иметь слабый цвет – красноватый или фиолетовый. Это чаще встречается в нимбах вокруг Солнца.

Что о гало говорят в народе