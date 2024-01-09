А несмотря на это – астронавты рассказывают, как они чувствуют запах озона или запах горелого после выхода в открытый космос. Также другие некоторые необычные запахи в космосе, что не удивительно, ведь химия там значительно отличается от земной.

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Как пахнет космос, и какие космические источники этих запахов

Космос – это безвоздушный вакуум, поэтому технически ты не можешь ничего ощутить в космосе. Однако космос не является полным вакуумом и полон разнообразных молекул. Узнать, как пахнут разные части космоса – очень интересный способ познать космическую химию.

Какие запахи ощущают астронавты? Во время высадки на Луну по программе "Аполлон" астронавты часто вспоминали запах, похожий на запах пороха, когда возвращались в шлюзовый отсек, входили в кабину и снимали шлемы. Так же после выхода в открытый космос возвращающиеся на МКС астронавты говорят о запахе пороха, озона и подгоревшего мяса.

Откуда берутся эти запахи? У ученых есть две хорошие теории.

Первая – при выходе астронавта в открытый космос отдельные атомы кислорода могут прилипать к скафандру, а когда он возвращается в шлюз и разгерметизируется, молекулярный кислород попадает в шлюз и соединяется с отдельными атомами кислорода, образуя озон. Это объясняет кислый металлический запах.

могут прилипать к скафандру, а когда он возвращается в шлюз и разгерметизируется, молекулярный кислород попадает в шлюз и соединяется с отдельными атомами кислорода, образуя озон. Это объясняет кислый металлический запах. Вторая – относительно других запахов: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), содержащиеся в обугленных продуктах, таких как подгоревшие тосты и мясо на барбекю, также регулярно встречаются в космосе. Большая часть межзвездного углерода как раз в ПАУ. Их также много в Солнечной системе, поэтому астронавты могут легко собирать их и заносить внутрь космической станции или космической капсулы. И именно они, вероятно, служат источником запаха горелого мяса.

К слову: в NASA изучают запахи космоса, и это больше, чем просто любопытство. В 2008 году агентство поручило Стивену Пирсу (химику компании Omega Ingredients, специализирующейся на ароматах и вкусах) воспроизвести запахи космоса для астронавтов во время тренировок. Ведь астронавт должен уметь отличить запах ПАУ от опасной утечки химикатов на борту космической станции.

Другие места во Вселенной также имеют уникальные запахи



Комета 67P Чурюмова-Герасименко пахла бы достаточно ядовитой смесью тухлых яиц, мочи и маринованных огурцов / Изображение ESA, Rosetta

Космический аппарат Европейского космического агентства "Розетта" в 2014 году встретил комету 67P Чурюмова-Герасименко. И обнаружил богатое разнообразие молекул в коме – газовом гало, окружающем ядро кометы.

Там были сероводород, который придает гнилым яйцам неприятной вони; аммиак, напоминающий запах мочи; цианистый водород, токсичный, но имеющий более привлекательный миндалевидный запах; сладковатый сероуглерод; и маринованный аромат формальдегида.

аммиак, напоминающий запах мочи; цианистый водород, токсичный, но имеющий более привлекательный миндалевидный запах; сладковатый сероуглерод; и маринованный аромат формальдегида. От такой комбинации запахов можно только отворачивать нос. Но на самом деле на комете, если бы мы могли ее физически понюхать, запах был бы довольно слабым, поскольку подавляющее большинство комы составляют водяной пар и углекислый газ.



Спутник Сатурна Титан богат углеводородом и пахнет нефтью / Изображение NASA, JPL, University of Arizona

Одно из мест, где есть атмосфера, что удерживает запахи – это самый большой спутник Сатурна, Титан. Однако атмосфера не помогает ощущать запахи.

Там нет кислорода, и холодно – минус 179,6 градуса по Цельсию, так что снять шлем скафандра и глубоко вдохнуть – не вариант. Однако если бы мы могли, то обнаружили бы, что Титан воняет бензином.

бензином. Здесь не стоит удивляться – бензин изготовляют из сырой нефти, богатой углеводородом. А атмосфера Титана содержит густой углеводородный смог, да и на поверхности там жидкие углеводороды образуют маслянистые озера и реки.



Газовое облако Стрельца B2, расположенное у центра галактики, может пахнуть малиновым ромом / Изображение ESO, NASA

В Стрельце B2, гигантском межзвездном молекулярном облаке газа и пыли, расположенном на расстоянии менее 400 световых лет от центра Млечного Пути, происходит всяческая ароматическая химия.