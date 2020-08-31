Історично так уже склалось, що дехто з нас по пів року сидів вдома, геть відвикнувши від своїх колег і керівництва. Осінь – відмінна пора не лише повернутися до свого улюбленого офісу, а й потурбуватися про свою зачіску. Маємо підозру, що про неї ти думав в останню чергу під час карантину. Тож лови топ модних чоловічих стрижок.

Якщо на карантині ти вирішив відрощувати собі "коси", то твій барбер однозначно матиме чим себе зайняти. Спеціально для тебе Men 24 зібрав добірку з трендових зачісок, які дозволять почуватися упевнено та виглядати стильно!

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Варіанти стрижок для короткого волосся

Бокс та напівбокс

Ці зачіски не втрачають своєї популярності й у цей буремний 2020 рік. Щоправда, карантин дозволив їм набути нових барв.

Майстри тепер роблять переходи між довжиною помітнішими. А є й такі барбери, які підкреслюють характер власника стрижки за допомогою незвичних узорів на потилиці.



Бокс і напівбокс не примхливі у догляді / Фото SalonSecret

Мілітарі-британка

Брутальність також стала трендовою цьогоріч, тож британку у стилі мілітарі можна буде побачити у багатьох чоловіків на вулицях. Вона поєднує у собі багатошарову гривку, коротко підстрижену потилицю, а також яскраво виділений пробір.

Цей варіант ідеально підійде і офісному клерку, і приватному підприємцю. А полюбили його за те, що він не надто примхливий у догляді, що дуже зручно.



Цьогоріч у тренді виражений пробір / Фото Luv

Канадка

Стара добра класична канадка теж нікуди не ділась. Вона чимсь нагадує нам британку, але має плавніші переходи.

Стиляги можуть ще й укладати гривку набік, якщо мають на це час, звичайно ж.



Канадка вирізняється плавними переходами / Фото Luv

Андеркат с пробором

Андеркат теж нікуди не дівся з листа вподобань чоловіків. Яскраво виражений пробір робить чітку лінію між твоєю довгою гривою та її "молодшою" сестрою.

Така зачіска виглядає стильно та показує усім, що перед ними людина з міцним і вольовим характером.



Андеркат з пробором – трендова зачіска / Фото Hairstyle Camp

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Варіанти стрижок для довгого волосся

Man Bun

Якщо природа нагородила тебе довгим волоссям, то в тебе ще більша площина для експериментів. До прикладу, можна зробити чоловічий пучок (Man Bun). Але недостатньо буде просто зібрати всю свою гриву в кульку та пишатись цим.

Гайда до барбера, який влаштує тобі Top Knot – найбільш сувору та агресивну варіацію пучка. Ти отримаєш вибриті скроні та максимальну довжину на маківці. А сам хвостик робиться на самісінькій вершині твого черепа, аби бачили усі. Готовий кинути виклик?



Волосся можна збирати у пучок / Колаж 24 канал

Помпадур

Володарям пишного та густого волосся точно припаде до душі помпадур. Він, щоправда, теж набирає агресивних рис, але це не робить його менш привабливим в очах панянок навколо.

Об'єму Елвіса ми даємо спокій, а от скроні однозначно потрібно буде вибрити.



Помпадур сподобається прихильникам Елвіса Преслі / Фото pixabay

Каре

Якщо ти відвертий лінтюх і не готовий бавитися з укладкою – можеш просто зробити собі каре. Асиметричне, без гривки або ж з гривкою на бік. Головне, щоб волосся прикривало мочки вуха.

Але от з такою зачіскою ми наполегливо не рекомендуємо спати з мокрою головою. Ти ж не хочеш зранку нагадувати лабродудля.



Чоловіче каре може бути асиметричним / Фото pxhere

Якщо вже бути геть зовсім відвертими, то цей шалений рік – ідеальна пора для експериментів. Вибери собі ту зачіску, на яку б ти ніколи не наважився. Повір, гірше вже не буде. Та й не забувай золоте правило: волосся не зуби – відросте.