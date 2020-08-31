Исторически так уж сложилось, что некоторые из нас по полгода сидели дома, совершенно отвыкнув от своих коллег и руководства. Осень – отличная пора не только вернуться к любимому офису, но и позаботиться о своей прическе. Есть подозрение, что о ней ты думал в последнюю очередь во время карантина. Поэтому лови топ модных причесок.

Если на карантине ты решил отращивать себе "косы", то твоему барберу однозначно будет чем себя занять. Специально для тебя Men 24 собрал подборку из трендовых причесок, которые позволят чувствовать себя уверенно и выглядеть стильно!

Возьми на вооружение Как ухаживать за бородой: инструкция для новичков

Варианты стрижек для коротких волос

Бокс и полубокс

Эти прически не теряют своей популярности и в этом бурном 2020 году. Правда, карантин позволил им приобрести новых красок.

Мастера теперь делают переходы между длиной более заметными . А есть и такие барбера, которые подчеркивают характер владельца стрижки с помощью необычных узоров на затылке.



Бокс и полубокс не прихотливы в уходе / Фото SalonSecret

Милитари-британка

Грубость также стала трендовой году , поэтому британку в стиле милитари можно будет увидеть во многих мужчин на улицах. Она сочетает в себе многослойную челку, коротко подстриженный затылок, а также ярко выделен пробор.

Этот вариант идеально подойдет и офисном клерку, и частному предпринимателю. А полюбили его за то, что он не слишком прихотлив в уходе, что очень удобно.



В этом году в тренде выраженный пробор / Фото Luv

Канадка

Старая добрая классическая канадка тоже никуда не делась. Она чем-то напоминает нам британку, но имеет плавные переходы .

Стиляги могут еще и укладывать челку набок, если имеют на это время, конечно же.



Канадка отличается плавными переходами / Фото Luv

Андеркат с пробором

Андеркат тоже никуда не делся со списка предпочтений мужчин. Ярко выраженный пробор делает четкую линию между твоей длинной гривой и ее "младшей" сестрой.

Такая прическа выглядит стильно и показывает всем, что перед ними человек с крепким и волевым характером .



Андеркат с пробором – трендовая прическа / Фото Hairstyle Camp

Отец сбрил бороду Неожиданная реакция его маленькой дочери потрясла сеть – видео

Варианты стрижек для длинных волос

Man Bun

Если природа наградила длинными волосами, то у тебя еще больше пространства для экспериментов. К примеру, можно сделать мужской пучок (Man Bun). Но недостаточно будет просто собрать всю свою гриву в гульку и гордиться этим.

Айда к барберу, который устроит тебе Top Knot – наиболее строгую и агрессивную вариацию пучка . Ты получишь выбритые виски и максимальную длину на макушке. А сам хвостик делается на самой вершине твоего черепа, чтобы видели все. Готов бросить вызов?



Волосы можно собирать в пучок / Коллаж 24 канал

Помпадур

Обладателям пышных и густых волос точно придется по душе помпадур. Он, правда, тоже набирает агрессивных черт, но это не делает его менее привлекательным в глазах дам вокруг.

Объему Элвиса мы даем покой, а вот виски однозначно нужно выбрить.



Помпадур понравится поклонникам Элвиса Пресли / Фото pixabay

Каре

Если ты откровенный лентяй и не готов играться с укладкой – можешь просто сделать себе каре. Асимметричное, без челки или с челкой на бок. Главное, чтобы волосы прикрывали мочки уха.

Но вот с такой прической мы настоятельно не рекомендуем спать с мокрой головой . Ты же не хочешь утром напоминать лабродудля.



Мужское каре может быть ассиметричным / Фото pxhere