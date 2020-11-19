Незвичний інцидент стався у мачті Суперліги з регбі. Гравець команди з Франції Джоел Томкінс засунув палець між сідниць супернику – гравцю команди з Англії Leeds Rhinos. Порушника жорстко покарали за цей "недоречний контакт".

Про інцидент у грі команд Catalans Dragons (Франція) і Leeds Rhinos (Англія) розповіли у BBC sport. На 55-й хвилині зустрічі гравець першого колективу Джоел Томкінс навмисно засунув палець між сідниць супернику Річі Майлеру.

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Дії регбіста французької команди суддя майже що проігнорував, хоча через них на полі ледь не розпочалася бійка.

Та після матчу зібралася дисциплінарна комісія, яка й вліпила Томкінсу жорстке покарання – максимально можливе за такого штибу проступок – дискваліфікацію на 8 ігор.

Визначили цю ситуацію з пальцем між сідницями як "підозрілий виклик" та "недоречний контакт із тильною стороною суперника" під час гри.

Catalans Dragons forward Joel Tomkins says his "conscience is clear" after receiving an eight-match ban for making "inappropriate contact" on Leeds full-back Richie Myler in his side's Super League play-off win against Leeds. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2020

Сам матч, до слова, завершився перемогою якраз Catalans Dragons із рахунком 26:14. Далі у півфіналі Суперліги французька команда зустрінеться із St Helens.

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Цікаво, що винуватець скандалу Джоел Томкінс своє покарання вважає несправедливим. 33-річний регбіст визнав, що його рука торкнулася сідниць Річі Майлера, але – цілком випадково.