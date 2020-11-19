Засунув палець між сідниць суперника: регбіста покарали за "недоречний контакт" на полі – відео
Незвичний інцидент стався у мачті Суперліги з регбі. Гравець команди з Франції Джоел Томкінс засунув палець між сідниць супернику – гравцю команди з Англії Leeds Rhinos. Порушника жорстко покарали за цей "недоречний контакт".
Про інцидент у грі команд Catalans Dragons (Франція) і Leeds Rhinos (Англія) розповіли у BBC sport. На 55-й хвилині зустрічі гравець першого колективу Джоел Томкінс навмисно засунув палець між сідниць супернику Річі Майлеру.
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Дії регбіста французької команди суддя майже що проігнорував, хоча через них на полі ледь не розпочалася бійка.
- Та після матчу зібралася дисциплінарна комісія, яка й вліпила Томкінсу жорстке покарання – максимально можливе за такого штибу проступок – дискваліфікацію на 8 ігор.
Визначили цю ситуацію з пальцем між сідницями як "підозрілий виклик" та "недоречний контакт із тильною стороною суперника" під час гри.
Сам матч, до слова, завершився перемогою якраз Catalans Dragons із рахунком 26:14. Далі у півфіналі Суперліги французька команда зустрінеться із St Helens.
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Цікаво, що винуватець скандалу Джоел Томкінс своє покарання вважає несправедливим. 33-річний регбіст визнав, що його рука торкнулася сідниць Річі Майлера, але – цілком випадково.
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