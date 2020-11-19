Засунул палец между ягодиц соперника: регбиста наказали за "неуместный контакт" на поле – видео
Необычный инцидент произошел в мачте Суперлиги по регби. Игрок команды из Франции Джоэл Томкинс засунул палец между ягодиц сопернику – игроку команды из Англии Leeds Rhinos. Нарушителя жестко наказали за этот "неуместный контакт".
Об инциденте в игре команд Catalans Dragons (Франция) и Leeds Rhinos (Англия) рассказали в BBC sport. На 55-й минуте встречи игрок первого коллектива Джоэл Томкинс намеренно засунул палец между ягодиц сопернику Ричи Майлеру.
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Действия регбиста французской команды судья почти что проигнорировал, хотя из-за них на поле едва не началась драка.
- Но после матча собралась дисциплинарная комиссия, которая и влепила Томкинсу жесткое наказание – максимально возможное за такого рода проступки – дисквалификацию на 8 игр.
Определили эту ситуацию с пальцем между ягодицами как "подозрительный вызов" и "неуместный контакт с тыльной стороной соперника" во время игры.
Сам матч, к слову, завершился победой раз Catalans Dragons со счетом 26:14. Далее в полуфинале Суперлиги французская команда встретится с St Helens.
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Интересно, что виновник скандала Джоэл Томкинс свое наказание считает несправедливым. 33-летний регбист признал, что его рука коснулась ягодиц Ричи Майлера, но – совершенно случайно.
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