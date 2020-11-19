Необычный инцидент произошел в мачте Суперлиги по регби. Игрок команды из Франции Джоэл Томкинс засунул палец между ягодиц сопернику – игроку команды из Англии Leeds Rhinos. Нарушителя жестко наказали за этот "неуместный контакт".

Об инциденте в игре команд Catalans Dragons (Франция) и Leeds Rhinos (Англия) рассказали в BBC sport. На 55-й минуте встречи игрок первого коллектива Джоэл Томкинс намеренно засунул палец между ягодиц сопернику Ричи Майлеру.

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Действия регбиста французской команды судья почти что проигнорировал, хотя из-за них на поле едва не началась драка.

Но после матча собралась дисциплинарная комиссия, которая и влепила Томкинсу жесткое наказание – максимально возможное за такого рода проступки – дисквалификацию на 8 игр.

Определили эту ситуацию с пальцем между ягодицами как "подозрительный вызов" и "неуместный контакт с тыльной стороной соперника" во время игры.

Нападающий «Каталонских драконов» Джоэл Томкинс говорит, что его «совесть чиста» после того, как он получил дисквалификацию на восемь матчей за «неуместный контакт» с защитником «Лидса» Ричи Майлером в матче плей-офф Суперлиги его команды против «Лидса». - Sky Sports News (@SkySportsNews) 18 ноября 2020 г.

Сам матч, к слову, завершился победой раз Catalans Dragons со счетом 26:14. Далее в полуфинале Суперлиги французская команда встретится с St Helens.

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