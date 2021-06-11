Дослідники з Університету Брауна відзначають, що "ефект першої ночі" більше пов'язаний з виразом "сон з одним розплющеним оком". Ба більше: вони пояснили, чому так відбувається

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Чому виникає ефект першої ночі?

Почуття поганого сну при зміні ліжка широко поширене. Деякі люди пов'язують це зі звичкою тіла, інші – з адаптацією до нової подушки або матраца. Також існують теорії про стрес, пов'язаний зі змінами. Тож не дивно, що при поселенні до готелю тобі надзвичайно важко заснути у першу ніч. А стан цей називають "ефектом першої ночі".

Експерти з Університету Брауна досліджували цю проблему. Вони виявили під час лабораторних експериментів зі сном, які зміни завжди виникали у першу ніч. Потім вони вирішили порівняти дані ментальних хвиль під час сну в ту першу ніч з наступною.



Заснути на новому місці у першу ніч може бути дуже непросто / Фото Unsplash

У дослідженні, опублікованому в академічному журналі Current Biology, вдалося запропонувати пояснення "ефекту першої ночі".

Автор дослідження Юка Сасакі, професор когнітивних, лінгвістичних і психологічних наук в Університеті Брауна наголошує, що сон на новому місці – непроста задача. Згідно з дослідженнями, пояснення елементарне: його можна описати як "сон з одним розплющеним оком". Ця метафора збереження певної уваги навіть під час сну виявилася найкращим поясненням "ефекту першої ночі".

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Хоча ситуація з розплющеним оком не відбувається буквально, дані показують, що ліва півкуля мозку залишається активнішою під час глибокого сну. Цікаво, що наступного дня у тому ж ліжку її активність повертається до стану спокою.

Сон на новому місці змушує частину мозку бути більш схильною до пробудження під час фази глибокого сну. Це робить ніч важчою, а відновлення – практично неможливим.

Твоя ліва півкуля в першу ніч на новому місці вмикає режим збереження. Організм починає буквально чатувати, щоб захистити себе.

Напівсонний, наче кити або дельфіни

Це справжнє відкриття, яке пояснює загальне почуття серед тих, хто часто подорожує. Однак експеримент більше пов'язаний зі ссавцями, наприклад, дельфінами та китами. Вони повинні утримувати частину свого мозку у бадьорому стані, щоб спливти на поверхню та дихати під час сну.



Під час сну на новому місці твій організм перебуває у режимі самозбереження / Фото Unsplash

"Наскільки нам відомо, регіональна асиметрична активність, пов'язана з ефектом першої ночі, ніколи не реєструвалася у людей", – відзначили науковці у своєму дослідженні.

Тепер учені спробують заглибитися у цей ефект першої ночі, щоб пояснити зміну поведінки протягом ночі. Сасакі не виключає, що півкуля спостереження чергуватиметься протягом тривалого проміжку часу.

У будь-якому випадку експеримент показав, що простирадла, подушки, матраци або шум не винні, якщо у першу ніч на новому місці важче заснути. Насправді це процес захисту й сповіщення про нове середовище. Вчені резюмували, що вимкнутися він може лише наступного дня.

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