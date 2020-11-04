"Взболтать, но не смешивать" – звучит как шутка, но взаправду важно в приготовлении коктейлей
"Shaken, not stirred" – это выражение Джеймса Бонда о мартини с водкой. Несмотря на то, что оно давно стало крылатым, воспринимают его чаще как шутку. Но профессиональные бармены легко докажут обратное – в этих словах глубокий смысл.
Как это – "взболтать, но не смешивать"
Как выяснил Men 24, в практике барменов часто бывают случаи, когда рецепт коктейля требует взбалтывания, но ни в коем случае не смешивания. Звучит красиво, но в чем же смысл? И как такое вообще можно сделать?
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Бармены и сомелье со стажем говорят, что взбалтывание и смешивание влияют на итоговые свойства напитка. Главная задача и смешивания, и взбалтывания – охладить напиток и развести его. Но дальше – хитрые нюансы.
"Взболтать, но не смешивать" – вот так и только так употреблял мартини с водкой Джеймс Бонд / Скриншот с фильма
Взбалтывание
- Когда ты напиток взбалтываешь, то таким образом насыщаешь его кислородом, меняешь его фактуру.
- Если, например, основными ингредиентами являются соки или цитрусовые фрукты, идеальным считают взбалтывания со льдом в течение 15 секунд.
Смешивание
- Смешивание нужно тогда, когда ты не хочешь переохладить напиток или сделать его очень однородным.
- Такой способ применяют прежде всего для коктейлей на прочной спиртоводочной основе.
- Очень важен также лед: чем меньше кусочки льда, который ты будешь класть в коктейль, тем быстрее он остынет и смешается.
Джеймс Бонд не бросал слов на ветер / Фото 007.com
В конце концов, можешь экспериментировать, сколько душа пожелает. А вдруг именно ты найдешь идеальную консистенцию и вкус, и так станешь на одну ступень с... Ну, вряд ли с топовыми барменами, но с тайными агентами разведки – точно!
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