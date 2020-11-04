"Shaken, not stirred" – это выражение Джеймса Бонда о мартини с водкой. Несмотря на то, что оно давно стало крылатым, воспринимают его чаще как шутку. Но профессиональные бармены легко докажут обратное – в этих словах глубокий смысл.

Как это – "взболтать, но не смешивать"

Как выяснил Men 24 , в практике барменов часто бывают случаи, когда рецепт коктейля требует взбалтывания, но ни в коем случае не смешивания. Звучит красиво, но в чем же смысл? И как такое вообще можно сделать?

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Бармены и сомелье со стажем говорят, что взбалтывание и смешивание влияют на итоговые свойства напитка. Главная задача и смешивания, и взбалтывания – охладить напиток и развести его. Но дальше – хитрые нюансы.



"Взболтать, но не смешивать" – вот так и только так употреблял мартини с водкой Джеймс Бонд / Скриншот с фильма

Взбалтывание

Когда ты напиток взбалтываешь, то таким образом насыщаешь его кислородом, меняешь его фактуру.

Если, например, основными ингредиентами являются соки или цитрусовые фрукты, идеальным считают взбалтывания со льдом в течение 15 секунд.

Смешивание

Смешивание нужно тогда, когда ты не хочешь переохладить напиток или сделать его очень однородным.

Такой способ применяют прежде всего для коктейлей на прочной спиртоводочной основе.

Очень важен также лед: чем меньше кусочки льда, который ты будешь класть в коктейль, тем быстрее он остынет и смешается.



Джеймс Бонд не бросал слов на ветер / Фото 007.com

В конце концов, можешь экспериментировать, сколько душа пожелает. А вдруг именно ты найдешь идеальную консистенцию и вкус, и так станешь на одну ступень с... Ну, вряд ли с топовыми барменами, но с тайными агентами разведки – точно!