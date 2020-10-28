Спирт традиційно нейтральний на смак, колір і запах – але це спирт. А горілка – це горілка. У США у 2020 році це нарешті зрозуміли й змінили на державному рівні визначення цього напою.

Ця подія у США стала ще одним підтвердженням того, що горілка має свій особливий смак, як Men 24 і писав раніше. Детальніше про це мовиться у матеріалі Food and Wine.

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Хіба може горілка бути безхарактерною?

Горілку продають багато брендів по всьому світу. І кожен виробник запевняє, що саме його горілка – найкраща, бо найсмачніша. Однак у США раніше офіційне урядове визначення горілки категорично спростовувало всі такі заяви.

Мовляв, горілка має бути "без виразного характеру, аромату, смаку або кольору".

Хіба ж це не значить, що найкраща горілка повинна бути найменш смачною та запашною, і взагалі безхарактерною? А якщо це так, то за що ж у такому разі платять споживачі?

Інтерес до крафтової горілки зріс, і американський законодавець нарешті задумався над цими питаннями. І зрештою зрозумів, що помиляється. Очевидно ж, що горілка може мати характер.



У США змінили законодавство про горілку – напій отримав інше визначення / Фото istock

Горілка отримала нове визначення у США

У підсумку Бюро з питань оподаткування алкоголю та тютюнових виробів (TTB) відпустило горілку на свободу, змінивши її визначення.

Старе визначення горілки було обмеженим:

"Горілка – це нейтральний алкогольний напій, який можна обробляти після перегонки деревним вугіллям чи іншими матеріалами, що не має особливого характеру, аромату, смаку чи кольору".

Нове визначення містить кілька суттєвих уточнень:

"Горілка – це нейтральний алкогольний напій, які можна обробляти до двох грамів на літр цукром та до одного грама на літр лимонною кислотою".

"Продукт, позначений як горілка, не можна старіти або зберігати у дерев'яних бочках, за винятком вистелених парафіном".

"Горілка, оброблена та відфільтрована не менш як однією унцією активованого вугілля на 100 літрів, може бути позначена як "відфільтрована вугіллям".



Горілка має право бути різною / Фото Nemiroff

Майже всі виробники підтримали зміну визначення горілки

Зауважимо, TTB зверталося за коментарем до виробників горілки щодо того, чи слід зберігати пункт про відсутність самобутнього характеру, аромату, смаку або кольору. 10 з 12 коментарів були заперечними. Тож, звісно, недоречний пункт прибрали.

TTB погодився, що вимога "горілка не має самобутнього характеру, аромату, смаку або кольору" більше не зображає сподівання споживачів і буде скасована,

– написало Бюро у своєму рішенні ще у травні 2020.

Але не очікуйте серйозних змін у самій горілці. Зміна визначення горілки тільки підтверджує те, що вже й так знали й виробники, і шанувальники напою: горілка може мати смак і має на це право.

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