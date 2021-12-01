А ще й обертається навколо нашої планети на відстані від 38 до 100 разів більшій, ніж наш основний Місяць. Більше про це можна прочитати у дослідженні, опублікованому в Nature.
Варто прочитати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні
А зараз розповімо тільки найцікавіше.
Квазі-Місяць – що воно таке і звідки взялося
Упродовж багатьох років розгадка походження цього умовного квазі-Місяця вислизала навіть від найпильніших астрономів. Але тепер її начебто нарешті впіймали. Учені стверджують:
- Вже є докази того, що квазі-Місяць (до слова, його назвали Kamo’oalew – це гавайське слово, яке означає рухомий космічний об’єкт) – це фрагмент первинного Місяця Землі.
- Він міг відірватися від поверхні Місяця через моторошне зіткнення з астероїдом (чи іншим космічним об'єктом) ще в незапам'ятні часи.
Тепер цей уламок літає у космосі, і навіть трішки навколо Землі. Але як саме вчені зрозуміли, що він є саме уламком саме Місяця?
У Місяця – ще дуже й дуже багато загадок / Фото unsplash
Тут треба звернути увагу ось на що:
- Kamo’oalew складається зі звичайних силікатів, як і багато інших астероїдів.
- Але інфрачервона сигнатура (аналіз хімічного складу) квазі-Місяця відрізняється від типових астероїдів.
Довго не могли зрозуміти, чому, а потім якось порівняли нові дані з результатами місячних зразків, привезених під час місії Apollo 14 у 1971 році. І виявилося, що все дуже просто:
- Різницю в інфрачервоній активності спричинило банальне вивітрювання місячних силікатів.
- А це означає, що Kamo’oalew, найімовірніше, походить від нашого первинного Місяця.
Ще трохи про наш супутник Нова ера дослідження планет: що допоможе у вивченні зворотного боку Місяця
А тепер – найцікавіше:
- Другий Місяць, безсумнівно, – це класно, прикольно і так далі. Але не варто занадто прив’язуватися до нього.
- Штука в тім, що цей квазі-Місяць буде обертатися навколо Землі ще приблизно 300 років.
А потім що? Потім він, вочевидь, відлетить у порожнечу космосу.