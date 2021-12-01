А ще й обертається навколо нашої планети на відстані від 38 до 100 разів більшій, ніж наш основний Місяць. Більше про це можна прочитати у дослідженні, опублікованому в Nature.

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А зараз розповімо тільки найцікавіше.

Квазі-Місяць – що воно таке і звідки взялося

Упродовж багатьох років розгадка походження цього умовного квазі-Місяця вислизала навіть від найпильніших астрономів. Але тепер її начебто нарешті впіймали. Учені стверджують:

Вже є докази того, що квазі-Місяць (до слова, його назвали Kamo’oalew – це гавайське слово, яке означає рухомий космічний об’єкт) – це фрагмент первинного Місяця Землі.

того, що квазі-Місяць (до слова, його назвали Kamo’oalew – це гавайське слово, яке означає рухомий космічний об’єкт) – це фрагмент первинного Місяця Землі. Він міг відірватися від поверхні Місяця через моторошне зіткнення з астероїдом (чи іншим космічним об'єктом) ще в незапам'ятні часи.

Тепер цей уламок літає у космосі, і навіть трішки навколо Землі. Але як саме вчені зрозуміли, що він є саме уламком саме Місяця?



У Місяця – ще дуже й дуже багато загадок / Фото unsplash

Тут треба звернути увагу ось на що:

Kamo’oalew складається зі звичайних силікатів , як і багато інших астероїдів.

, як і багато інших астероїдів. Але інфрачервона сигнатура (аналіз хімічного складу) квазі-Місяця відрізняється від типових астероїдів.

Довго не могли зрозуміти, чому, а потім якось порівняли нові дані з результатами місячних зразків, привезених під час місії Apollo 14 у 1971 році. І виявилося, що все дуже просто:

Різницю в інфрачервоній активності спричинило банальне вивітрювання місячних силікатів.

місячних силікатів. А це означає, що Kamo’oalew, найімовірніше, походить від нашого первинного Місяця.

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А тепер – найцікавіше:

Другий Місяць, безсумнівно, – це класно, прикольно і так далі. Але не варто занадто прив’язуватися до нього.

і так далі. Але не варто занадто прив’язуватися до нього. Штука в тім, що цей квазі-Місяць буде обертатися навколо Землі ще приблизно 300 років.

А потім що? Потім він, вочевидь, відлетить у порожнечу космосу.