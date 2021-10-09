Згадувати про цікаві, але далекі від наукових ідеї (про побудову Місяця прибульцями або стародавніми суперрозвиненими землянами тощо) ми не будемо. Зараз – тільки про те, що кажуть науковці.

А вони таки зійшлися (майже всі) на одній теорії походження Місяця. Розповімо про це детальніше, але спершу згадаємо версію про крадіжку.

Варто знати Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році

Земля поцупила Місяць

Ідея виникла у Сполучених Штатах Америки на початку ХХ століття. Її прихильники стверджували, що Земля вкрала Місяць і прив'язала його до себе.

У кого вкрала? Та, власне, ні в кого.

Мовляв, Місяць був колись самостійним космічним тілом і літав собі у космосі.

Зрештою, від такої думки відмовилися практично всі: невмолима математика і комп'ютерне моделювання довели, що гравітаційне захоплення такого масивного тіла практично неможливе.



Теорії походження Місяця зійшлися до однієї / Фото NASA

Місяць і Земля сформувалися завдяки іншій планеті

Коли на Землю привезли сотні кілограмів місячного ґрунту та проаналізували його, то виявили ось що:

Відмінностей у хімічному складі ґрунтів Землі й Місяця багато, але – за вмістом важких ізотопів кисню вони майже ідентичні!

вони майже ідентичні! А це таки рідкісне явище – кожне тіло Сонячної системи має свій, абсолютно унікальний цей показник.

Тоді дослідники й вирішили, що Місяць і Земля колись та й перетиналися.



Як виник Місяць? Вчені майже впевнені, що знають відповідь на це питання / Фото unsplash

Добре все обдумавши та порахувавши, вчені пояснили все так:

На зорі формування Сонячної системи неподалік нашої планети виникла ще одна – розміром із Марс. Її, як ти вже знаєш, назвали Тейя. Ну, власне, вона у Землю і врізалася.

Ну, власне, вона у Землю і врізалася. Частина Тейї назавжди залишилася на Землі (і сформувала нам масивне залізне ядро), невеличкий шматок відлетів і вилетів за межі Сонячної система, а ще один – опинився на орбіті Землі.

От так, мовляв, і виник Місяць.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.