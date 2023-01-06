Що ти можеш побачити на останній глобальній картині Землі? Навколо Куби – прозоре бірюзове море. На півночі Індії – сільськогосподарська пожежа. І багато-багато іншого.

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Приголомшливе зображення Землі з супутника NOAA-21

Мовиться про низку зображень Землі, які складаються у мозаїку, і кілька крупних планів, зроблених 5 і 6 грудня.

"Творець" знімка – прилад із назвою Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту супутника, запущеного 10 листопада з Ванденберга.

VIIRS збирає зображення як у видимому, так і в інфрачервоному спектрах, що дозволяє вченим бачити навіть дрібні деталі поверхні Землі.


Ось такою була Земля між 5 і 6 грудня 2022 року / Фото NOAA STAR VIIRS Imagery

Для чого потрібні зображення VIIRS

  • VIIRS, до прикладу, надає вченим важливу інформацію про океани, атмосферу та сушу Землі.
  • Він може виявляти різницю в кольорі океану чи розташування фітопланктону, а також багато іншого.
  • Він бачить, де утворилося небезпечне цвітіння водоростей уздовж узбережжя, заселеного людьми.
  • Бачить атмосферні дані, які можуть допомогти вченим прогнозувати та контролювати пересування штормів.