Що ти можеш побачити на останній глобальній картині Землі? Навколо Куби – прозоре бірюзове море. На півночі Індії – сільськогосподарська пожежа. І багато-багато іншого.

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Приголомшливе зображення Землі з супутника NOAA-21

Мовиться про низку зображень Землі, які складаються у мозаїку, і кілька крупних планів, зроблених 5 і 6 грудня.

"Творець" знімка – прилад із назвою Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту супутника, запущеного 10 листопада з Ванденберга.

VIIRS збирає зображення як у видимому, так і в інфрачервоному спектрах, що дозволяє вченим бачити навіть дрібні деталі поверхні Землі.



Ось такою була Земля між 5 і 6 грудня 2022 року / Фото NOAA STAR VIIRS Imagery

Для чого потрібні зображення VIIRS

VIIRS, до прикладу, надає вченим важливу інформацію про океани, атмосферу та сушу Землі.

Він може виявляти різницю в кольорі океану чи розташування фітопланктону, а також багато іншого.

Він бачить, де утворилося небезпечне цвітіння водоростей уздовж узбережжя, заселеного людьми.

Бачить атмосферні дані, які можуть допомогти вченим прогнозувати та контролювати пересування штормів.

Довідка: NOAA-21 є другим діючим супутником в Об’єднаній полярній супутниковій системі, яка забезпечує глобальні зображення від полюса до полюса. Попередній супутник – NOAA-20 – запустили у листопаді 2017.



Супутники обертаються між полюсами, спостерігаючи за всією поверхнею Землі двічі на день. Вони летять на висоті 824 кілометри зі швидкістю 27 360 кілометрів на годину. Третій супутник планують запустити у 2027 році.