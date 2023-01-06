Що ти можеш побачити на останній глобальній картині Землі? Навколо Куби – прозоре бірюзове море. На півночі Індії – сільськогосподарська пожежа. І багато-багато іншого.
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Приголомшливе зображення Землі з супутника NOAA-21
Мовиться про низку зображень Землі, які складаються у мозаїку, і кілька крупних планів, зроблених 5 і 6 грудня.
"Творець" знімка – прилад із назвою Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту супутника, запущеного 10 листопада з Ванденберга.
VIIRS збирає зображення як у видимому, так і в інфрачервоному спектрах, що дозволяє вченим бачити навіть дрібні деталі поверхні Землі.
Ось такою була Земля між 5 і 6 грудня 2022 року / Фото NOAA STAR VIIRS Imagery
Для чого потрібні зображення VIIRS
- VIIRS, до прикладу, надає вченим важливу інформацію про океани, атмосферу та сушу Землі.
- Він може виявляти різницю в кольорі океану чи розташування фітопланктону, а також багато іншого.
- Він бачить, де утворилося небезпечне цвітіння водоростей уздовж узбережжя, заселеного людьми.
- Бачить атмосферні дані, які можуть допомогти вченим прогнозувати та контролювати пересування штормів.