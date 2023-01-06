Что ты можешь увидеть на последней глобальной картине Земли? Вокруг Кубы – прозрачное бирюзовое море. На севере Индии – сельскохозяйственный пожар. И многое-многое другое.

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Потрясающее изображение Земли со спутника NOAA-21

Речь идет о ряде изображений Земли, слагающихся в мозаику, и нескольких крупных планах, сделанных 5 и 6 декабря.

"Создатель" снимка – прибор с названием Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту спутника, запущенного 10 ноября из Ванденберга.

VIIRS собирает изображение как в видимом, так и в инфракрасном спектрах, что позволяет ученым видеть даже мельчайшие детали поверхности Земли.



Вот такой была Земля между 5 и 6 декабря 2022 года / Фото NOAA STAR VIIRS Imagery

Зачем нужны изображения VIIRS

VIIRS, к примеру, предоставляет ученым важную информацию об океанах, атмосфере и суше Земли.

Он может обнаруживать разницу в цвете океана или расположение фитопланктона, и многое другое.

Он видит, где образовалось опасное цветение водорослей вдоль побережья, заселенного людьми.

Видит атмосферные данные, которые помогут ученым прогнозировать и контролировать передвижение штормов.

Справка: NOAA-21 является вторым действующим спутником в Объединенной полярной спутниковой системе, обеспечивающей глобальные изображения от полюса к полюсу. Предыдущий спутник – NOAA-20 – запущен в ноябре 2017.



Спутники вращаются между полюсами, наблюдая за всей поверхностью Земли дважды в день. Они летят на высоте 824 километра со скоростью 27 360 километров в час. Третий спутник планируют запустить в 2027 году.