Что ты можешь увидеть на последней глобальной картине Земли? Вокруг Кубы – прозрачное бирюзовое море. На севере Индии – сельскохозяйственный пожар. И многое-многое другое.
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Потрясающее изображение Земли со спутника NOAA-21
Речь идет о ряде изображений Земли, слагающихся в мозаику, и нескольких крупных планах, сделанных 5 и 6 декабря.
"Создатель" снимка – прибор с названием Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) на борту спутника, запущенного 10 ноября из Ванденберга.
VIIRS собирает изображение как в видимом, так и в инфракрасном спектрах, что позволяет ученым видеть даже мельчайшие детали поверхности Земли.
Вот такой была Земля между 5 и 6 декабря 2022 года / Фото NOAA STAR VIIRS Imagery
Зачем нужны изображения VIIRS
- VIIRS, к примеру, предоставляет ученым важную информацию об океанах, атмосфере и суше Земли.
- Он может обнаруживать разницу в цвете океана или расположение фитопланктона, и многое другое.
- Он видит, где образовалось опасное цветение водорослей вдоль побережья, заселенного людьми.
- Видит атмосферные данные, которые помогут ученым прогнозировать и контролировать передвижение штормов.