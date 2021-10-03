Один з виробників секс-іграшок у Великій Британії замовив опитування, яке отримало назву "Дослідження сексуального щастя". Усе для того, щоб дізнатися, "як насправді виглядає сексуальне щастя для людей різної статі та віку". Дослідникам вдалося зробити кілька цікавих спостережень!

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7 з 10 жінок досягають оргазму під час сексу

Згідно з результатами дослідження 9 з 10 чоловіків досягають оргазму під час сексу. Що ж стосується жінок, то тут мовиться про цифру 7 з 10. Щоб дійти до такого висновку, дослідники попросили 3000 респондентів у Великій Британії, США й Австралії розповісти про своє інтимне життя.

Чого не хочуть жінки

Майже 30% жінок-респонденток дослідження повідомили, що вони ненавидять відчуття незручності під час сексу. Що ж стосується чоловіків, то їм не до вподоби той факт, що секс закінчується занадто рано. Згідно з дослідженням, інші речі, які жінкам не подобаються під час сексу, включають недостатню прелюдію, відсутність оргазму та переривання статевого акту. На останніх пунктах ми загостримо максимальну увагу.

1. Недостатньо прелюдії

Надто мала прелюдія перед сексом може стати великим розчаруванням для більшості жінок. Прелюдія схожа на закуску перед основною стравою. Дуже важливо витратити час і енергію саме на неї, щоб секс приносив задоволення не лише тобі, а й твоїй партнерці.



Потурбуйся про те, щоб перед сексом було достатньо прелюдії / Фото Unsplash

2. Не змушуй її соромитися

Багато людей соромляться свого тіла. Жінка може бути не дуже впевнена у своєму тілі після пологів або у неї просто може бути здуття живота перед початком менструації. Тож твоя задача – не робити акцентів на недоліках. Повір, жодна жінка не захоче займатися сексом з чоловіком, який змушує її почуватися ніяково. Краще зроби комплімент, який стосується іншої її частини тіла. Це дозволить розслабитися та почуватися комфортно.

3. Не будь нарцисом у ліжку

Якщо ти один з тих чоловіків, які хваляться своєю сексуальною доблестю, тобі необхідно позбутися цієї звички. Причому негайно. Нікому, особливо жінці, не цікаво знати, наскільки ти крутий у ліжку або скільки сексуальних подвигів у тебе було до неї. Сексуальний нарцисизм сильно відштовхує жінок.

4. Надто часто питаєш її про оргазм

Це, мабуть, одне з найбільших розчарувань. З також кількістю загадок, які оточують жіночий оргазм, і незліченними порадами, якими буквально кишить мережа, ми не завжди розуміємо, чи досягнула вона оргазму. Але це не означає, що потрібно кожні 5 хвилин перепитувати, чи вона вже. Повір, це може перекреслити її сексуальне бажання.

5. Акцент лише на точці G

Багато чоловіків вважають, що жіноча піхва нагадує нафтову свердловину. Мовляв, чим старанніше намагатися "бурити" її, тим вищі шанси на досягнення оргазму. Те ж стосується заповітної точки G. Не варто шукати її цілу ніч. Це тобі не червона рута. Краще зосередься на задоволенні. Даруй і отримуй його. Повір, вона це оцінить значно вище, ніж твої безуспішні потуги.



Зосередь увагу на задоволенні, а не пошуку точки G / Фото Unsplash

6. Не будь дикуном

Найменше жінка хоче, щоб чоловік ставився до її тіла, ніби до незвіданої землі. Не потрібно усім своїм виглядом натякати на те, що ти вперше бачиш такі груди або вагіну. Ти ж не хочеш, щоб вона почувалася інопланетянкою.

7. Намагаєшся повторити те, що бачив у порно

Для більшості людей порно – це перше джерело інформації про секс. Але не все, що ти бачиш на екрані, можна використовувати в реальному житті. Якщо ти постійно порівнюєш своє сексуальне життя з сексуальною метушнею, до якої залучені актори з порнофільмів, на тебе очікує неймовірне розчарування. І стосується воно також твоєї партнерки.

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Порада наостанок

Просто слухай її, коли ти вже потрапив всередину. Якщо вона хоче, щоб ти рухався з певною швидкістю або амплітудою, прислухайся до її побажань. Це значно спростить твою роботу. Повір, якщо вона отримає задоволення, то й ти його отримаєш. Інакше ніяк!