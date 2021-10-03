Один из производителей секс-игрушек в Великобритании заказал опрос, получивший название "Исследование сексуального счастья". Все для того, чтобы узнать, "как на самом деле выглядит сексуальное счастье для людей разного пола и возраста". Исследователям удалось сделать несколько интересных наблюдений!

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7 из 10 женщин достигают оргазма во время секса

Согласно результатам исследования 9 из 10 мужчин достигают оргазма во время секса. Что же касается женщин, то здесь говорится о цифре 7 из 10. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи попросили 3000 респондентов в Великобритании, США и Австралии рассказать о своей интимной жизни.

Чего хотят женщины

Почти 30% женщин-респонденток исследования сообщили, что они ненавидят чувство неловкости во время секса. Что же касается мужчин, то им не нравится тот факт, что секс заканчивается слишком рано. Согласно исследованию, другие вещи, которые женщинам не нравятся во время секса, включают недостаточную прелюдию, отсутствие оргазма и прерывания полового акта. На последних пунктах мы заострим максимальное внимание.

1. Недостаточно прелюдии

Слишком мала прелюдия перед сексом может стать большим разочарованием для большинства женщин. Прелюдия похожа на закуску перед основным блюдом. Очень важно потратить время и энергию именно на нее, чтобы секс приносил удовольствие не только тебе, но и твоей партнерше.



Позаботься о том, чтобы перед сексом было достаточно прелюдии / Фото Unsplash

2. Не заставляй ее стесняться

Многие люди стесняются своего тела. Женщина может быть не очень уверена в своем теле после родов или у нее просто может быть вздутие живота перед началом менструации. Поэтому твоя задача – не делать акцентов на недостатках. Поверь, ни одна женщина не захочет заниматься сексом с мужчиной, который заставляет ее чувствовать себя неловко. Лучше сделай комплимент, касающийся другой ее части тела. Это позволит расслабиться и чувствовать себя комфортно.

3. Не будь нарциссом в постели

Если ты один из тех мужчин, которые хвастаются своей сексуальной доблестью, тебе необходимо избавиться от этой привычки. Причем немедленно. Никому, особенно женщине, не интересно знать, насколько ты крут в постели или сколько сексуальных подвигов у тебя было до нее. Сексуальный нарциссизм сильно отталкивает женщин.

4. Слишком часто спрашиваешь ее об оргазме

Это, пожалуй, одно из самых больших разочарований. С также количеством загадок, окружающих женский оргазм, и бесчисленными советами, которыми буквально кишит сеть, мы не всегда понимаем, достигла ли она оргазма. Но это не значит что нужно каждые 5 минут переспрашивать, она уже или нет. Поверь, это может перечеркнуть ее сексуальное желание.

5. Акцент только на точке G

Многие мужчины считают, что женское влагалище напоминает нефтяную скважину. Мол, чем усерднее стараться "бурить" ее, тем выше шансы на достижение оргазма. То же касается заветной точки G. Не стоит искать ее всю ночь. Это тебе не червона рута. Лучше сосредоточься на удовлетворении. Дари и получай его. Поверь, она это оценит значительно выше, чем твои безуспешные старания.



Сосредоточь внимание на удовольствии, а не поиске точки G / Фото Unsplash

6. Не будь дикарем

Меньше всего женщина хочет, чтобы мужчина относился к ее телу, будто к неизведанной земле. Не нужно всем своим видом намекать на то, что ты впервые видишь такую грудь или вагину. Ты же не хочешь, чтобы она чувствовала себя инопланетянкой.

7. Пытаешься повторить то, что видел в порно

Для большинства людей порно – это первый источник информации о сексе. Но не все, что ты видишь на экране, можно использовать в реальной жизни. Если ты постоянно сравниваешь свою сексуальную жизнь с сексуальной суетой, в которую вовлечены актеры из порнофильмов, тебя ожидает невероятное разочарование. И касается оно также твоей партнерши.

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