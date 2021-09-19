Життя на Землі знищують кожні 27 мільйонів років: руйнуємо міфи про космос

Страхітливе! Виявляється, життя на землі кожні 27 мільйонів років знищують комети з Хмари Оорта. І не випадкова – їх кидає в Землю таємна зірка.

Віриш? І правильно, що ні. Так звана теорія про Немезиду, як кажуть вчені, є звичайною статистичною вигадкою. Але знати про неї – цікаво.

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Немезида регулярно знищує життя на Землі

Стара теорія про так звану Немезиду: мовляв, десь на краєчку Сонячної системи літає оця "зірка смерті", і своїми орбітальними рухами збурює комети в Хмарі Оорта (це зона замерзлого каміння в космосі).

І ось гравітація цієї зірки підступно жбурляє комети всередину Сонячної системи – ба навіть просто у Землю.

Ідея, власне, в тім, що саме ці пожбурені Немезидою комети й ставали причиною масових вимирань видів (наприклад, динозаврів) на нашій планеті – кожні 27 мільйонів років.



Ось вона яка – загадкова Немезида? / Фото unsplash

Це, звісно, міф. У 2011 році вчені дійшли висновку, що:

Така теорія малоймовірна, бо й удари відомих комет у записаній історії не відбувалися з якоюсь регулярністю.

А шаблон, використаний у містифікації, є статистичною вигадкою, спробою "дослідників" відшукати закономірності там, де їх немає.

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