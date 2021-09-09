А як почати порівнювати перше з другим, то очі на лоба полізуть від подиву. І ось чому – бо багато людей досі вірять, що...
Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу
NASA бреше
Досі є люди, які справді вважають, що NASA не досліджує космос, а генерує космічні містифікації.
- Люди, які вірять у цю маячню, у соцмережах будуть агресивно переконувати тебе, що космічні фотографії Марса, Плутона та навіть Землі – підробка, створена комп’ютером.
Нагадаємо, NASA створили у 1958 році "для дослідження проблем польоту в атмосфері Землі та за її межами, а також для інших цілей".
- Відтоді NASA вивела сотні супутників на орбіти Землі, Місяця та кількох інших космічних тіл.
- NASA відправила космічні апарати, які оберталися, облетіли або приземлялися на кожній планеті Сонячної системи.
- NASA відправляла космонавтів на орбіту, на Міжнародну космічну станцію.
І це тільки початок!
Космос – джерело знань, джерело міфів… / Колаж 24 каналу
Земля плоска
Дуже популярний міф, який базується здебільшого на банальному "ніде не видно, щоб Земля заокруглювалася". Аргументи прихильників цього міфу "вражають":
- Що горизонт завжди розташований на рівні очей (і байдуже, що розмір кругозору людини у буквальному значенні цього слова не може йти в жодне порівняння з розміром нашої планети).
- Що немає відео обертання Землі з космосу (це просто неправда) та інші схожі дурниці.
Усі ці "аргументи" навіть не виникали б, якби їхні автори добре вчилися бодай у середній школі.