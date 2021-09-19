Жизнь на Земле уничтожают каждые 27 миллионов лет: разрушаем мифы о космосе

Устрашающее! Оказывается, жизнь на земле каждые 27 миллионов лет уничтожают кометы из Облака Оорта. И не случайно – их бросает в Землю тайная звезда.

Веришь? И правильно, что нет. Так называемая теория о Немезиде, как говорят ученые, является обычной статистической выдумкой. Но знать о ней – интересно.

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Немезида регулярно уничтожает жизнь на Земле

Старая теория о так называемой Немезиде: мол, где-то на краю Солнечной системы летает эта "звезда смерти", и своими орбитальными движениями будоражит кометы в Облаке Оорта (это зона замерзших камней в космосе).

И вот гравитация этой звезды коварно бросает кометы внутрь Солнечной системы – да даже просто в Землю.

Идея, собственно, в том, что именно эти откинутые Немезидой кометы и ставали причиной массовых вымираний видов (например, динозавров) на нашей планете – каждые 27 миллионов лет.



Вот она какая – загадочная Немезида? / Фото unsplash

Это, конечно, миф. В 2011 году ученые пришли к выводу, что:

Такая теория маловероятна, так как даже удары известных комет в записанной истории не происходили с какой-либо регулярностью.

А шаблон, используемый в мистификации, является статистической выдумкой, попыткой "исследователей" найти закономерности там, где их нет.

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Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.