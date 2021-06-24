Чи знав ти, що Волта Діснея звільнили з газети за "недостатньо творчий підхід", а "Керрі" Стівена Кінга не хотів брати жоден видавець? І ми б ніколи не дізналися про них, якби вони не плюнули на критику, взявшись за своє.

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Волт Дісней

У 22 роки Волта Діснея звільнили з газети штату Міссурі за "недостатньо творчий підхід". Одне з його ранніх підприємств під назвою Laugh-o-gram Studios збанкрутувало. Але це не завадило творцю Міккі та Мінні Маус бути номінованим на 59 премій Оскара, вигравши 32, і всі завдяки його безпрецедентним анімаціям. За даними WaltDisney.com, він досі є рекордсменом за кількістю виграних оскарів серед фізичних осіб.

Стів Джобс

Натхненник Apple кинув коледж Рід в Орегоні після одного семестру навчання. Він також кинув одну зі своїх перших робіт, щоб подорожувати Індією та приймати психоделічні препарати (останнє категорично не рекомендуємо). Пізніше він сказав, що цей досвід допоміг йому створити культовий бренд і найбільшу технологічну компанію в історії. Хоча він, як відомо, погоджувався на річну зарплату в 1 долар, його власний капітал становив 8,3 мільярда доларів, коли він помер у 2011 році.



Стів Джобс кинув навчання і роботу задля подорожей / Фото AP

Стівен Кінг

"Нас не цікавить наукова фантастика, в якій розглядаються негативні утопії. Вони не продаються", – сказав видавець, котрий читав рукопис книжки "Керрі".

Фактично, перш ніж стати культовим трилером, "Керрі" відкинули 30 видавців, що змусило Кінга здатися та викинути її до урни. Але його дружина повернула рукопис і переконала відправити його повторно. Тепер же Кінгом зачитуються мільйони людей по всьому світу, а його романи екранізують.



Рукопис книги "Керрі" Стівена Кінга не брав жоден видавець / Фото bloody-disgusting

Стівен Спілберг

Через погані оцінки в середній школі Стівена Спілберга тричі виганяли з Університету Південної Каліфорнії. У 1994 році йому присудили почесну ступінь, а в 1996 році він став опікуном цього університету.

"З 1980 року я намагався бути пов'язаним з цим університетом. Врешті-решт мені довелося відкупитися", – жартома сказав режисер.

На сьогодні Спілберг зняв 52 фільми й отримав 3 Оскари. Журнал Forbes оцінює статки Стівена Спілберга у 3,7 мільярда доларів.



Стівена Спілберга тричі виганяли з університету / Фото Screenrant

Білл Гейтс

Перед тим, як запустити Microsoft, Білл Гейтс кинув навчання у Гарвардському університеті та був співвласником невдалого бізнесу Traf-O-Data. Жага до комп'ютерного програмування надихнула Гейтса побудувати компанію, яка згодом стала найбільшою у світі компанією-розробником програмного забезпечення. Microsoft стала публічною у 1986 році, а до наступного року зростання вартості її акцій зробило 31-річного Гейтса наймолодшим мільярдером у світі, котрий заробив гроші самостійно.

Майкл Джордан

Майкл Джордан одного разу сказав: "Я пропустив понад 9000 кидків за свою кар'єру. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити виграшний кидок і я промахнувся. Знову і знову у моєму житті. І саме тому я досягаю успіху".

Майкл Джордан вважається одним з найуспішніших баскетболістів усіх часів. Його статистика за кар'єру включає 6 672 підбори, 5 633 передачі та 32 292 загальні очки.

Не потрібно здаватися після першої ж невдачі. Іноді для досягнення успіху потрібно стукати не в одну сотню дверей, змінити не одну роботу. Але це однозначно варте того, тож не зупиняйся.

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