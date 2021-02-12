Засновник і видавець непристойного сатиричного журналу Hustler Ларрі Флінт прожив життя, повне публічних битв, частину з яких він виграв, а частину – програв. До твоєї уваги 10 обкладинок порножурналу, які однозначно вразять тебе!

У 1970-х і 1980-х роках Ларрі Флінт був улюбленою мішенню для так званих правих моралістів у США. Подейкують, що саме моралістична перевірка на міцність стала причиною того, що у 1978 році його підстрелили, після чого видавець залишився прикутим до інвалідного візка.

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11 лютого стало відомо, що Ларрі Флінт помер у 78-річному віці. Символічна цифра, якщо згадувати 1978 рік, який раз і назавжди змінив його життя. До Ларрі Флінта можна ставитися по-різному. Але важко бути байдужим до його творіння!

З моменту випуску першого номера у 1974 році Hustler повстав проти соціальних норм, зумівши однаково збуджувати, гнівити та розважати. Порножурнал був декадентською та більш збоченою альтернативою "беззубому" Playboy.

Ба більше: те, що відбувалося на сторінках Hustler, шокувало та приваблювало водночас. До твоєї уваги 10 найбільш неоднозначних обкладинок порножурналу, які викликали справжню бурю у США свого часу.

1. Квітень, 1978 рік

Номер присвячений Великодню. У ньому видавець жорстко пройшовся комерціалізацією цього релігійного свята. Згодом Ларрі Флінт неодноразово за допомогою журналу нападав на священнослужителів і моралістів.



Квітневий номер 1978 року присвятили Великодню

2. Травень, 1978 рік

Шокуючий номер, присвячений Дню матері. Журнал розповідає про анатомію вагітності. Всередині нього можна було прочитати статті про фальшиве телебачення, тортури й інші делікатні питання. Але мало хто заглядав до середини та вчитувався після обкладинки, яка заворожувала та лякала водночас.



У травні 1978 року номер розповідав про анатомію вагітності

3. Листопад, 2000 рік

Цей випуск присвячений виборам президента США. Стверджується, що в епоху усе більш доступної інформації, глобалізація та відкритість поглядів Ларрі Флінта можуть влаштувати скандал. Читачам розповідали про Джорджа Буша, афроамериканців у порно та інші сексуальні виверти, домашні порноролики, а також не надто політичні речі.



У 2000 році Hustler присвятили виборам президента США

4. Липень, 1976 рік

Hustler присвятили 200-річчю незалежності Сполучених Штатів. Усередині на глядачів чекала дівчина з обкладинки у повний зріст. Сама ж обкладинка, як ти встиг побачити, зображала лише її зону бікіні. Провокативність журналу можна відчути уже по тому, що одягнена модель у купальник, який нагадує прапор США.



До Дня незалежності США випустили номер у липні 1976 року

5. Березень, 1978 рік

Цей номер вразив не менше. Ларрі Флінт вирішив прибрати дівчат з обкладинки. Він також чесно написав, що журнал не потребує оголених моделей, щоб його придбали. Натомість на покупців усередині очікує купон в 1 мільйон доларів. Так видавці захотіли подякувати своїм читачам, які після здорожчання журналу залишилися вірними виданню.

"Я вирішив подарувати читачам Hustler 1 мільйон доларів, які будуть обрані випадковим чином. Я знаю, що багатьох з вас бентежить інформація про зміну редакційного формату Hustler. Нічого не змінилося, крім того, що видання стало кращим і почало більш чуйно реагувати на складності читачів у боротьбі з сексуальним і духовним злом суспільства. Я залишуся відкритим для ваших потреб, тому що без вас ми б ніколи не досягли своєї позиції. Ніхто не сміє думати, що Hustler відвернеться від людей, що досягнули успіху", – написав Ларрі Флінт на обкладинці.



Обкладинка березня 1978 року вийшла без оголених дівчат

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6. Квітень, 1984 рік

На його обкладинці з'явився хлопчик, що пісяє. А всередині можна було прочитати статтю про секс з радянською повією.



Журнал за квітень 1984 року розповідає про секс з радянською повією

7. Травень, 1984 рік

Hustler запропонував своїм читачам дізнатися шокуючі факти про приховування вбивства президента Джона Ф. Кеннеді, реальну історію Мерилін Монро. Обкладинка, до слова, неабияк розлютила представників духовенства.



Номер за травень 1984 року вражає фактами про вбивство Кеннеді

8. Жовтень, 1983 рік

Журнал у стилі панк апелює до тем венеричних захворювань та сексуальних вподобань глави Ватикану.



Цей номер апелює до теми венеричних захворювань

9. Серпень, 1977 рік

Прихильники Hustler пам'ятають, що саме на цей місяць припадає розпал судового процесу проти Ларрі Флінта. Журнал розіграв прийом "руб і замах". Цей метод реклами парфумів уже використовувався видавцями, а обкладинка натякає на природу аромату всередині. Річ у тім, що в адміністрації Джорджії заявили, що Флінт намагається надати судовому процесу запах піхви. Насправді в центральному розвороті журналу пахло жіночими парфумами або дезодорантом. Але зовсім не інтимною зоною.



Одна з найбільш скандальних обкладинок журналу Hustler

10. Червень, 1978 рік

На обкладинці Hustler з'явилася модель, котра "проходить" через м'ясорубку. Тоді ж Ларрі Флінт зауважив, що у журналі більше не будуть зображувати жінок, наче шматки м'яса.



У цьому номері Ларрі Флінт обіцяв не зображувати жінок, наче шматки м'яса

Можна ставитися до журналу Hustler по-різному. Але неможливо заперечувати той факт, що це значно більше, ніж просто порножурнал!

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