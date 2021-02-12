Основатель и издатель непристойного сатирического журнала Hustler Ларри Флинт прожил жизнь, полную публичных сражений, часть из которых он выиграл, а часть – проиграл. К твоему вниманию 10 обложек порножурнала, которые однозначно поразят тебя!

В 1970-х и 1980-х годах Ларри Флинт был излюбленной мишенью для так называемых правых моралистов в США. Говорят, что именно моралистическая проверка на прочность стала причиной того, что в 1978 году его подстрелили, после чего издатель остался прикованным к инвалидной коляске.

Это интересно Деньги на Playboy дала мама: 10 малоизвестных фактов о популярном мужском журнале

11 февраля стало известно, что Ларри Флинт умер в 78-летнем возрасте . Символическая цифра, если вспоминать 1978 год, который раз и навсегда изменил его жизнь. К Ларри Флинту можно относиться по-разному. Но трудно быть равнодушным к его творению!

С момента выпуска первого номера в 1974 году Hustler восстал против социальных норм, сумев одинаково возбуждать, гневить и развлекать. Порножурнал был декадентской и более извращенной альтернативой "беззубому" Playboy.

Более того: то, что происходило на страницах Hustler, шокировало и привлекало одновременно. К твоему вниманию 10 самых неоднозначных обложек порножурнала, которые вызвали настоящую бурю в США в свое время.

1. Апрель, 1978 год

Номер посвящен Пасхе. В нем издатель жестко прошелся по коммерциализации этого религиозного праздника. Впоследствии Ларри Флинт неоднократно с помощью журнала нападал на священнослужителей и моралистов.



Апрельский номер 1978 года посвятили Пасхе

2. Май, 1978 год

Шокирующий номер, посвященный Дню матери. Журнал рассказывает об анатомии беременности. Внутри него можно было прочитать статьи о фальшивом телевидении, пытках и других деликатных вопросах. Но мало кто заглядывал внутрь и вчитывался после обложки, которая завораживала и пугала одновременно.



В мае 1978 года номера рассказывал об анатомии беременности

3. Ноябрь, 2000 год

Этот выпуск посвящен выборам президента США. Утверждается, что в эпоху все более доступной информации, глобализация и открытость взглядов Ларри Флинта могут устроить скандал. Читателям рассказывали о Джордже Буше, афроамериканцах в порно и других сексуальных уловках, домашних порнороликах, а также не слишком политических вещах.



В 2000 году Hustler посвятили выборам президента США

4. Июль, 1976 год

Hustler посвятили 200-летию независимости Соединенных Штатов. Внутри зрителей ждала девушка с обложки в полный рост. Сама же обложка, как ты успел увидеть, изображала только ее зону бикини. Провокационность журнала можно почувствовать уже по тому, что одета модель в купальник, напоминающий флаг США.



Ко Дню независимости США выпустили номер в июле 1976 года

5. Март, 1978 год

Этот номер поразил не меньше. Ларри Флинт решил убрать девушек с обложки. Он также честно написал, что журнал не нуждается в обнаженных моделях, чтобы его приобрели. Зато на покупателей внутри ожидает купон в 1 миллион долларов. Так издатели захотели поблагодарить своим читателям, которые после подорожания журнала остались верными изданию.

"Я решил подарить читателям Hustler 1 миллион долларов, которые будут выбраны случайным образом. Я знаю, что многих из вас смущает информация об изменении редакционного формата Hustler. Ничего не изменилось, кроме того, что издание стало лучшим и начало более чутко реагировать на сложности читателей в борьбе с сексуальным и духовным злом общества. Я останусь открытым для ваших потребностей, потому что без вас мы бы никогда не достигли своей позиции. Никто не смеет думать, что Hustler отвернется от людей, которые достигли успеха", – написал Ларри Флинт на обложке.



Обложка марта 1978 года вышла без обнаженных девушек

Примечательно Как повысить свою сексуальную привлекательность: 4 ключа к успеху

6. Апрель, 1984 год

На его обложке появился писающий мальчик. А внутри можно было прочитать статью о сексе с советской проституткой.



Журнал за апрель 1984 года рассказывает о сексе с советской проституткой

7. Май, 1984 год

Hustler предложил своим читателям узнать шокирующие факты о сокрытии убийства президента Джона Ф. Кеннеди, реальную историю Мэрилин Монро. Обложка, к слову, изрядно разозлила представителей духовенства.



Номер за май 1984 года поражает фактами об убийстве Кеннеди

8. Октябрь, 1983 год

Журнал в стиле панк апеллирует к темам венерических заболеваний и сексуальных предпочтений главы Ватикана.



Этот номер апеллирует к теме венерических заболеваний

9. Август, 1977 год

Поклонники Hustler помнят, что именно на этот месяц приходится разгар судебного процесса против Ларри Флинта. Журнал разыграл прием "руб и покушение". Этот метод рекламы духов уже использовался издателями, а обложка намекает на природу аромата внутри. Дело в том, что в администрации Джорджии заявили, что Флинт пытается предоставить судебному процессу запах влагалища. На самом деле в центральном развороте журнала пахло женскими духами или дезодорантом. Но вовсе не интимной зоной.



Одна из самых скандальных обложек журнала Hustler

10. Июнь, 1978

На обложке Hustler появилась модель, которая "проходит" через мясорубку. Тогда же Ларри Флинт отметил, что в журнале больше не будут изображать женщин, как куски мяса.



В этом номере Ларри Флинт обещал не изображать женщин, как куски мяса

Можно относиться к журналу Hustler по-разному. Но невозможно отрицать тот факт, что это гораздо больше, чем просто порножурнал!