Ко всему этому прилагаются детали, которые переносят нас в королевство вдумчивости, интеллектуальности и привлекательности. Нет ничего сексуальнее формулы, сочетающей в себе глубину и великолепие дыма. Почему мы вспомнили о дыме?

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Ведь само слово "парфюм" происходит от латинского per fumum – "через дым". Вот тебе подборка лучших – по мнению мужского портала GQ – парфюмов для этого холодного сезона.

Dior Sauvage

Аромат, ставший современным классикой парфюмерии – существует уже несколько лет, и его популярность только растет. Один из лучших вариантов, если ты чувствуешь себя волевым, дерзким, но одновременно утонченным. Это смесь дыма и власти с легкой кислинкой. Как говорят в Dior, Sauvage вдохновлен природой и является мощнейшей композицией "для настоящего и неподдельного мужчины".

Ноты: калабрийский бергамот, перец, перец сычуань, лаванда, розовый перец, ветивер, пачули, герань, элем, амброксан, кедр и лабданум.

Mr. Burberry Eau de Parfum

Первоклассный мужской аромат парфюмированной воды Mr. Burberry (напомним, такая вода имеет более сильный аромат по сравнению с туалетной) имеет целью сделать тебя больше дерзким и заметным.



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Ноты: грейпфрут, кардамон, эстрагон, мята, кедр, листья березы, мускатный орех, лаванда, ветивер, гайян, сандал, амбра, бензоин и дубовый мох.

Valentino Uomo

Одни из самых качественных дымных духов на рынке. При первом нанесении ты почувствуешь очень ароматный, ореховый, сладкий и кожный характер. Сладость происходит как от насыщенного шоколада, так и от аккордов свежего фундука. Кожа хорошо сочетается с более мягким ароматом зеленого мирта. Также во флаконе есть кофейные аккорды, придающие телесности и соблазнительной горчинки.

Ноты: бергамот, мирт, фундук, шоколад, жареные кофейные зерна, кожа и кедр.

Armani Stronger With You

По словам самого бренда, этот аромат – "воплощение настоящей современной любви". Он прекрасно сочетается со всеми объятиями, случающимися во время многочисленных зимних праздников. Это аромат для мужчин с сильным характером, импозантный, но не чрезмерный.

Ноты: каштан, сахар, шалфей, лаванда, ваниль и дым.