Вінсент сформував тренування, яке складається з 4 вправ: 200 подвійних стрибків на скакалці, 100 силових чисток, 100 Берпі над штангою, а потім завершення сеансом 200 калорій на SkiErg. Він пояснює, що навмисно влаштував таке тренування, щоб принести користь собі та Куку.

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"Підйом в умовах втоми, тому я ставлю цикл зі штангою після подвійного підйому. Ви втомилися, але знаєте, що вам потрібно залучити багато м'язів, щоб буквально використати весь свій ресурс. Усе для того, щоб впоратися з завданням зі штангою", – пояснює Вінсент.

Кук заявляє, що подвійна нижня частина була кращою частиною тренування особисто для нього. А ще він задоволений тим, як почувається після її виконання.

"В аспекті м'язової витривалості цей тип тренувань – щось. Ми всі думаємо, що діапазон повторень при гіпертрофії становить від 8 до 12 повторень. Але є щось в тому, щоб старанно виконувати елемент гіпертрофії", – додає Кук.

Він також зауважив, що кросфіт буквально нагадує помпу. Ти ходиш на тренування, бачиш хлопців, які виконують вправи. І розумієш, що тобі самому хочеться спробувати. А коли пробуєш, то виявляєш, що нарощуєш пристойну витривалість, а також м'язову масу. Для нього це тренування стало справжнім відкриттям.

Дивися відео, як спортсмени справляються з тренуванням з кросфіту:

Це вибухове тренування з кросфіту, звичайно ж, складно назвати простим. Тож ми категорично не рекомендуємо братися за його виконання без нагляду тренера. Якщо ж братися за вправи правильно, то дуже скоро ти побачиш результати, які потішать тебе.

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