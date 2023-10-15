Якщо ти вгадав, то мовиться про п'ятницю 13-го. У цей день вона не займається сексом, щоб уникнути "нещастя" у стосунках.

Варте уваги Незамінна класика для вечора з друзями: як приготувати Dirty Martini Vodka

Я ніколи не займаюся сексом у п'ятницю 13-го – боюся, що мені не пощастить у стосунках,

– каже вона.

Власне, п'ятниця 13-е – день, якого більшість людей боїться найбільше. Маємо надію, що ти не з таких.

Століттями цей день вважався нещасливим, і з ним пов'язані різні забобони. Тепер ще й модель Playboy розповіла, чому вона уникає сексу в цей день.

Вона також вірить в інші забобони, через які їй не щастило в коханні. Красуня продовжує: "Кожної п'ятниці 13-го числа я цілий день ношу одяг навиворіт, щоб мені пощастило в коханні".

Модель вірить, що носіння одягу навиворіт усуває будь-які погані стосунки, які можуть виникнути у неї після зустрічі з партнером. Хоча вона не прагне вийти заміж, Цзю сподівається знайти кохання.

Ідея полягає не в тому, щоб знайти когось для одруження, а в тому, щоб пощастило в хорошому товаристві. Далі все залежить від нас самих. Мені подобається бути готовою, і я завжди відмічаю це у своєму календарі, щоб не забути,

– каже Цзю.



У п'ятницю 13-го модель не займається сексом / Фото freepik

Зауважимо, що вперше наша героїня потрапила на шпальти газет, коли витратила 71 000 фунтів стерлінгів (100 000 доларів) на 50 процедур пластичної хірургії, але нещодавно розкрила свій новітній метод омолодження.

Вона розповіла, що пройшла курс лікування спермою лосося. Дослідники виявили, що ДНК сперми лосося може стимулювати ріст і диференціацію стовбурових клітин.

За словами моделі, вона випробовує процедуру на своїй шкірі щонайменше раз на тиждень. 38-річна модель зізналася: "Якщо моє обличчя виглядає молодим, то це тому, що лосось допоміг".

Читай також Максимальне задоволення гарантоване: урологиня назвала найефективнішу секс-позицію

Оці її б'юті-процедури ми коментувати не будемо. А от якщо твоя партнерка не захоче з тобою займатися сексом у наступну п'ятницю 13-го, то, можливо, вона має такі ж думки, що і Цзю.