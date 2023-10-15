Если ты угадал, то говорится о пятнице 13-го. В этот день она не занимается сексом во избежание "несчастья" в отношениях.

Стоит внимания Незаменимая классика для вечера с друзьями: как приготовить Dirty Martini Vodka

Я никогда не занимаюсь сексом в пятницу 13-го – боюсь, что мне не повезет в отношениях,

– говорит она.

Собственно, пятница 13-е – день, которого большинство людей боится больше всего. Надеемся, что ты не из таких.

Веками этот день считался несчастливым, и с ним связаны разные предрассудки. Теперь еще и модель Playboy рассказала, почему она уходит от секса в этот день.

Она также верит в другие предрассудки, из-за которых ей не везло в любви. Красавица продолжает: "Каждую пятницу 13-го числа я целый день ношу одежду наизнанку, чтобы мне повезло в любви".

Модель верит, что ношение одежды наизнанку устраняет любые плохие отношения, которые могут возникнуть у нее после встречи с партнером. Хотя она не стремится выйти замуж, Цзю надеется обрести любовь.

Идея состоит не в том, чтобы найти кого-то для женитьбы, а в том, чтобы повезло в хорошем обществе. Дальше все зависит от нас самих. Мне нравится быть готовой, и я всегда отмечаю это в своем календаре, чтобы не забыть,

– говорит Цзю.



В пятницу 13-го модель не занимается сексом / Фото freepik

Заметим, что впервые наша героиня попала на полосы газет, потратив 71 000 фунтов стерлингов (100 000 долларов) на 50 процедур пластической хирургии, но недавно раскрыла свой новейший метод омоложения.

Она рассказала, что прошла курс лечения спермой лосося. Исследователи обнаружили, что ДНК спермы лосося может стимулировать рост и дифференциацию стволовых клеток.

По словам модели, она испытывает процедуру на своей коже как минимум раз в неделю. 38-летняя модель призналась: "Если мое лицо выглядит молодым, то это потому, что лосось помог".

Читай также Максимальное удовольствие гарантировано: урологиня назвала самую эффективную секс-позицию

Эти ее бьюти-процедуры мы не будем комментировать. А вот если твоя партнерша не захочет с тобой заниматься сексом в следующую пятницу 13-го, то, возможно, у нее есть такие же мысли, что и Цзю.