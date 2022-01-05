У новому відео на каналі Athlean-X, силовий тренер Джефф Кавальєр дає поради усім, хто прагне схуднути після свят. Оскільки простота має тенденцію до підвищення шансів на послідовність, він намагається зробити це якомога простіше.

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Схуднення = калорії на вході та на виході

Біг та інші види кардіо – популярні спалювачі калорій. Кавальєр рекомендує співвідношення тренувань 3: 2, причому:

близько 60% твого розпорядку зосереджено на силових тренування, а решта 40% – на кардіо та кондиціонуванні.

Загальний ефект, який ви отримуєте від аспекту кондиціонування з точки зору створення цього дефіциту, насправді не такий вже й великий. Якщо ваша головна мета – схуднути, кондиціювання не може бути вашою основною зброєю для досягнення цієї мети,

– наголошує тренер.

Джефф Кавальєр рекомендує виконувати силові та кардіотренування:

Причина, через яку Кавальєр пропонує зосереджувати твої тренування на силових вправах, не обов'язково через спалювання калорій, яке вони створюють під час виконання. Радше через переваги з точки зору нарощування нової м'язової тканини та подальшого збільшення метаболізму. Усе це покращить здатність організму спалювати калорії у стані спокою.

Ви дійсно захочете зосередитися на цих мультим'язових, багатофункціональних розділах, таких як все тіло або ноги, що штовхають і штовхають вперед,

– додає він.

Однак найважливіша частина схуднення полягає не в тому, що ти робиш для спалювання калорій у тренажерному залі, а в калоріях, які ти споживаєш.

Неможливо позбутися поганої дієти. Незалежно від того, скільки калорій ви спалюєте, незалежно від того, що це ви робите активно. Ви дуже скоро побачите, що сторона харчування матиме найбільше значення,

– наголошує тренер.

Він рекомендує дивитися на рівень насичення, який ти отримуєш від того, що їси. От, наприклад, замість пачки чипсів краще з'їсти одне яйце. Ти не повіриш, але воно подарує рівно стільки ж ситості, але ще й принесе максимум користі твоєму організму та не вплине на фігуру.

Звичайно ж, з усіма цими силовими тренуваннями тобі потрібно буде підтримувати достатню кількість білка. Кавальєр рекомендує споживати від 1,4 до 3 грамів білка на кілограм ваги у залежності від того, наскільки активно ти працюєш у спортзалі.



Важливо, щоб у твоєму раціоні було достатньо білка / Фото Manny NB

Наостанок згадаємо найпоширенішу помилку, якої припускається багато людей. Це, як наголошує тренер, обмеження споживання вуглеводів або повне їхнє виключення з раціону. Це, на думку Кавальєра, – рецепт невдачі.

Відбувається те, що ви настільки відхиляєтеся від свого способу життя, що не можете продовжувати слідувати цьому послідовному шляху. І, зрештою повертаєтеся до того, з чого почали,

– пояснює він.

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Ми ж хочемо нагадати тобі, що миттєвого та корисного для здоров'я схуднення не буває. Тож підходь до цього питання з розумом. Переглянь свій раціон, а також додай необхідну кількість фізичної активності та відпочинку. У тебе все вийде!

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