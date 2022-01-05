В новом видео на канале Athlean-X, силовой тренер Джефф Кавальер дает советы всем, кто хочет похудеть после праздников. Поскольку простота имеет тенденцию к повышению шансов на последовательность, он пытается сделать это как можно проще.

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Похудение = калории на входе и выходе

Бег и другие виды кардио – популярные сжигатели калорий. Кавальер рекомендует соотношение тренировок 3:2, причем:

около 60% твоего распорядка сосредоточено на силовых тренировках, а остальные 40% – на кардио и кондиционировании.

Общий эффект, который вы получаете от аспекта кондиционирования с точки зрения создания этого дефицита, на самом деле не так уж велик. Если ваша главная цель – похудеть, кондиционирование не может быть вашим основным оружием для достижения этой цели,

– отмечает тренер.

Джефф Кавальер рекомендует выполнять силовые и кардиотренировки:

Причина, из-за которой Кавальер предлагает сосредоточивать твои тренировки на силовых упражнениях, необязательно из-за сжигания калорий, какое они создают во время выполнения. Скорее, преимущества с точки зрения наращивания новой мышечной ткани и дальнейшего увеличения метаболизма. Все это улучшит способность организма сжигать калории в состоянии покоя.

Вы действительно захотите сосредоточиться на этих мультимышечных, многофункциональных разделах, таких как все тело или ноги, толкающие и толкающие вперед,

– добавляет он.

Однако самая важная часть похудения состоит не в том, что ты делаешь для сжигания калорий в тренажерном зале, а в калориях, которые ты потребляешь.

Невозможно избавиться от плохой диеты. Независимо от того, сколько калорий вы сжигаете, независимо от того, что вы это делаете активно. Вы очень скоро увидите, что сторона питания будет иметь наибольшее значение,

– отмечает тренер.

Он рекомендует смотреть на уровень насыщения, который ты получаешь от еды. Вот, например, вместо пачки чипсов лучше съесть одно яйцо. Ты не поверишь, но подарит ровно столько же сытости, но еще и принесет максимум пользы твоему организму и не повлияет на фигуру.

Конечно, со всеми этими силовыми тренировками тебе нужно будет поддерживать достаточное количество белка. Кавальер рекомендует потреблять от 1,4 до 3 грамма белка на килограмм веса в зависимости от того, насколько активно ты работаешь в спортзале.



Важно, чтобы в твоем рационе было достаточно белка / Фото Manny NB

Напоследок вспомним самую распространенную ошибку, которую допускает много людей. Это, как отмечает тренер, ограничение потребления углеводов или полное их исключение из рациона. Это, по мнению Кавальера, – рецепт неудачи.

Происходит то, что вы так отклоняетесь от своего образа жизни, что не можете продолжать следовать этому последовательному пути. И, наконец, возвращаетесь к тому, с чего начали,

– объясняет он.

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Мы хотим напомнить тебе, что мгновенного и полезного для здоровья похудения не бывает. Подходи к этому вопросу с умом. Просмотри свой рацион, а также добавь необходимое количество физической активности и отдыха. У тебя все получится!