Про актуальні зміни, які варто очікувати автомобілістам у липні 2023 року, читайте далі на Men 24. Ми зібрали найактуальніше, щоб ви могли розуміти, на що очікувати у другий місяць літа.

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Паливо може здорожчати

Слід розуміти, що з 1 липня скасують податкові пільги на паливо. І попри те, що голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев переконує, що це несуттєво вплине на роздрібну ціну, експерти так не вважають.

Варте уваги! У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який стосується додаткових податкових стимулів для підтримки бізнесу під час повномасштабної війни. Він був спрямований, зокрема, на стримування росту цін на паливо. І передбачав нульовий акциз і ПДВ у розмірі 7% замість 20%. Власне, цей закон діє до кінця червня 2023 року.

І на думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, на українців очікує поступове підвищення цін на паливо. Воно може здорожчати від 3 до 8 гривень за літр, передає Інтерфакс-Україна.

На його думку, українці побачать зміни у цінах до кінця липня. Він окреслив податкове навантаження, яке буде з 1 липня:

11 гривень на літр бензину;

8 гривень на літр дизелю;

3 гривні на літр скрапленого газу.

Якусь частину, мінімум 2 – 3 гривні на літр, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 гривень на літр, бензин – 7 – 8 гривень на літр. По газу на ті самі 3 гривень на літр ціна і підвищиться,

– прогнозує директор А-95.



З 1 липня заправка авто може дорожче обійтися / Фото freepik

Правда, кінцева вартість палива також залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів. Слід розуміти, що більшу частину ми імпортуємо. Куюн зауважив, що мовиться про 80 – 85% бензину, 100% дизеля, а також 60 – 70% газу.

Хай там як, на те, наскільки зростуть ціни на паливо з 1 липня 2023 року, впливає низка чинників. Ми не можемо з упевненістю заявляти, якими тепер будуть суми у твоїх чеках. Можемо лиш констатувати, що слід очікувати, що за паливо ми почнемо платити більше.

Складання іспитів на водіння буде прозорішим

Також нас очікують зміни у складанні іспитів на водійські права. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він також анонсував, що у липні розпочнуться зміни в роботі сервісних центрів. У Міністерстві зробили аудит і зазначили, що зі 148 працюватимуть 55 після оптимізації.

Також назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина Україні – чистота і прозорість складання теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і чистої здачі цих іспитів,

– наголосив міністр.

Корупційну складову планують знищити у досить зрозумілий спосіб. Цікаво, що для складання іспиту з теорії більше не потрібно буде записуватися до автошколи. Тепер майбутні водії матимуть можливість вивчати ПДР самостійно і вже після цього записуватися на іспит.

Хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДР або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне – прозорість здачі іспитів,

– підкреслив міністр внутрішніх справ України.



Як отримати водійське посвідчення / Інфографіка МВС

Сама процедура буде максимально осучасненою. А найважливіше те, що пройти теорію хтось інший не зможе. А все тому, що перед складання іспиту необхідно буде пройти ідентифікацію обличчя. Самі іспити зніматимуть на відео, що теж унеможливить корупційну складову.

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Міністр зазначив, що до кінця року класи обладнають так, щоб не було "сліпих зон". Якщо говорити про складання іспитів особами з інвалідністю, то до них вирушатимуть мобільні сервісні центри.