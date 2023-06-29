Об актуальных изменениях, которые следует ожидать автомобилистам в июле 2023 года, читайте дальше Men 24. Мы собрали самое актуальное, чтобы вы могли понимать, чего ожидать во второй месяц лета.

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Топливо может подорожать

Следует понимать, что с 1 июля отменят налоговые льготы на топливо. И, несмотря на то, что глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев убеждает, что это несущественно повлияет на розничную цену, эксперты так не считают.

Стоит внимания! В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон, касающийся дополнительных налоговых стимулов для поддержки бизнеса во время полномасштабной войны. Он был направлен, в частности, на сдерживание роста цен на топливо. И предусматривал нулевой акциз и НДС в 7% вместо 20%. Собственно этот закон действует до конца июня 2023 года.

И, по мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, на украинцев ожидает постепенное повышение цен на топливо. Оно может подорожать от 3 до 8 гривен за литр, передает Интерфакс-Украина.

По его мнению, украинцы увидят перемены в ценах до конца июля. Он очертил налоговую нагрузку, которая будет с 1 июля:

11 гривен на литр бензина;

8 гривен на литр дизеля;

3 гривны на литр сжиженного газа.

Какую-то часть, минимум 2 – 3 гривны на литр, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит полностью 5 гривен на литр, бензин – 7 – 8 гривен на литр. По газу на те же 3 гривен на литр цена и повысится,

– прогнозирует директор А-95.



С 1 июля заправка авто может дороже обойтись / Фото freepik

Правда, конечная стоимость топлива также будет зависеть от закупочной стоимости нефтепродуктов. Следует понимать, что большую часть мы импортируем. Куюн отметил, что говорится о 80 – 85% бензина, 100% дизеля, а также 60 – 70% газа.

Как бы то ни было, на то, насколько вырастут цены на топливо с 1 июля 2023 года, влияет ряд факторов. Мы не можем с уверенностью заявлять, какими будут теперь суммы в твоих чеках. Можем констатировать, что следует ожидать, что за топливо мы начнем платить больше.

Сдача экзаменов на вождение будет прозрачнее

Также нас ожидают изменения в сдаче экзаменов на водительские права. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина.

Он также анонсировал, что в июле начнутся перемены в работе сервисных центров. В Министерстве провели аудит и отметили, что из 148 будут работать 55 после оптимизации.

Также назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины – чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом. Мы хотим минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и чистой сдачи этих экзаменов,

– подчеркнул министр.

Коррупционную составляющую планируют уничтожить достаточно понятным способом. Интересно, что для сдачи экзамена по теории больше не нужно будет записываться в автошколу. Теперь у будущих водителей будет возможность изучать ПДД самостоятельно и уже после этого записываться на экзамен.

Хотим дать каждому гражданину возможность самостоятельно овладевать теорией ПДД или с репетитором, то есть не обязательно будет ходить в школу. Главное – прозрачность сдачи экзаменов,

– подчеркнул министр внутренних дел Украины.



Как получить водительское удостоверение / Инфографика МВД

Сама процедура будет максимально осовременена. А самое важное, что пройти теорию кто-то другой не сможет. А все потому, что перед сдачей экзамена нужно будет пройти идентификацию лица. Сами экзамены будут снимать на видео, что тоже сделает невозможным коррупционную составляющую.

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Министр отметил, что до конца года классы оборудуют так, чтобы не было "слепых зон". Если говорить о сдаче экзаменов лицами с инвалидностью, то к ним будут отправляться мобильные сервисные центры.