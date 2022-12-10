Це не означає, що з ними не варто починати будувати стосунки. Просто потрібно бути готовими до того, що перше побачення може перетворитися на справжнісіньку катастрофу. Переживете це, то можна спокійно думати про ваше спільне майбутнє.

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Які знаки Зодіаку псують перше побачення

Відразу ж обмовимося, що це не означає, що абсолютно всі представники наведених знаків Зодіаку такі. Просто саме з ними частіше виникають труднощі на першому побаченні. Але, задля справедливості, непросто може бути з усіма. На це впливає і настрій, і самопочуття, і ще безліч факторів.

1. Телець

Їм властиво часто змінювати свою думку. А ще вони надзвичайно дратівливі під час побачення. Вони надто багато думають над тим, що потрібно робити та як себе поводити. Тож очікувати від них невимушеності та легкості не варто. Це точно не про них.



Тельці під час першого побачення дуже дратуються / Фото gpointstudio

2. Діва

Представники цього знаку Зодіаку часто можуть бути надто критичними. І ця риса може не припасти до душі тим, хто лиш починає пізнавати Дів. Вони моментами стають надто строгими та суворими. А ще можуть дозволити собі нехтувати стараннями інших.

3. Стрілець

Надзвичайно важко пережити перше побачення зі Стрільцями. А все тому, що вони ненавидять бути обмеженими усього однією людиною. Якщо вони і починають зустрічатися з кимось, вони намагаються якомога швидше цю історію завершити. І це може не на жарт ускладнити життя партнеру.

4. Козоріг

Вони надто зосереджені на своїй кар'єрі, щоб узагалі приділяти час побаченням. Це стає причиною того, що з особистим життям у них не надто складається. Представники цього знаку Зодіаку просто не вміють балансувати між роботою та стосунками. Тож якщо вони і йдуть на побачення, то це радше для того, щоб відволіктися від дедлайнів, а не для спільного майбутнього.

5. Водолій

У них незалежна душа, і вони не можуть прив'язатися до однієї людини. Крім того, вони дуже сором'язливі та не можуть швидко довіритися людині. У них серйозні проблеми з довірою, тож на першому побаченні не варто очікувати відвертих зізнань. Якщо ж ти будеш тиснути, то можна напоротися на гострі шипи самозахисту.

З ким легко на першому побаченні

Перше побачення майже гарантовано буде легким з Овнами, Близнюками, Раками, Левами, Терезами, Скорпіонами та Рибами. Вони – хороші партнери. А вирізняє їх відчуття потреб свого партнера. Навіть якщо він чисто гіпотетичний. Представники цих знаків Зодіаку дуже привітні. Тож перша зустріч з ними пройде невимушено та максимально затишно.



Побачення з цими знаками Зодіаку буде легким і невимушеним / Фото Drazen Zigic

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Твоя задача на першому побаченні – бути собою. Не намагайся надто сподобатися. Не прикидайся тим, ким ти не є. Будь невимушеним. Слухай і розповідай. І нехай ваша зустріч буде легкою та затишною та матиме приємне продовження.