Tinder – популярна система для знайомств у інтернеті. Однак аби потенційні партнери сподобалися один одному, симпатичного обличчя мало – твій профіль теж має бути таким, який зацікавлює, а не відштовхує. Сьогодні Men 24 розповість, про що в тіндері точно писати не можна.

Пандемія пандемією, а популярність додатків для знайомств не падає (як зауважив Men 24). І один із саме таких – тіндер (Tinder). Так, якраз той, де ми дивимося фото, читаємо профілі й свайпаємо їх у різні боки: лайк – не лайк.

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За сприяння інформації з американського сайту GQ розповідаємо сьогодні про те, чого користувачі тіндера аж ніяк не хочуть бачити у профілі потенційного партнера.

"Не марнуйте мій час"

Помилка: писати в описі профілю щось на кшталт "не марнуйте час" чи "не витрачайте час даремно".

Прикро, але ця фраза поширена (поруч із фотографій трофеїв або дорогих автівок – найчастіше чужих). Чимало чоловіків чомусь думають, що декларування надважливості свого часу доречне в додатку для знайомств

Повір, набагато краще – написати щось доброзичливе, цікаве. Нічого не написати – це теж варіант (він наче додає загадковості).



Ох… Знову оте "не марнуйте мій час"… / Фото pinterest

"Я тут не для листування"

Помилка: писати у профілі фрази штибу "я не зацікавлений нескінченно листуватися". Або "я тут не для пошуку друзів".

​Іноді чоловіки чомусь вважають, що надмірний поспіх робить їх привабливішими. Ба ні, цілком навпаки!

Ні, звісно, цінувати свій час і прагнути проводити його лише з цікавими та приємними людьми – це нормально. Так додаток для знайомств і існує для того, аби якомога швидше переконатися, що обом комфортно разом.



Не для листування він у тіндері, ага, он воно як / Фото pinterest

"Нумо просто зустріньмося"

Помилка: писати у профілі фрази про термінову зустріч, як-от "нумо мерщій зустріньмося і вирішимо, чи пасуємо один до одного".

Дехто дійсно вірить, що диктувати іншим користувачам додатка, що і як їм робити – вдала ідея. Але ж насправді це не так. Час кожної людини – цінний для неї.

Перш ніж ви зустрінетеся в реальному житті – поспілкуйтеся. Погодься, якщо подумати, то швидка зустріч куди більше загрожує марною втратою часу.

Отже: це нормально – знати, чого ти хочеш. Не нормально – розповідати іншим, чого мають хотіти вони.



Знай, чого хочеш, але іншим не вказуй, чого повинні хотіти вони / Фото pinterest

І не забувай, що додатки для знайомств – не конче передбачає крайнощі (пошук швидкого сексу чи партнера на все життя). Це найчастіше просто спосіб зав'язати розмову.

Можливо – з наслідками. Можливо – без. Але якщо ти не впевнений, чого тобі треба чи чого ти хочеш, то… Не витрачай свій час марно ;)

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