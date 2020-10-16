Знайомство в тіндері: поради чоловікам, яких дурниць не писати у профілі
Tinder – популярна система для знайомств у інтернеті. Однак аби потенційні партнери сподобалися один одному, симпатичного обличчя мало – твій профіль теж має бути таким, який зацікавлює, а не відштовхує. Сьогодні Men 24 розповість, про що в тіндері точно писати не можна.
Пандемія пандемією, а популярність додатків для знайомств не падає (як зауважив Men 24). І один із саме таких – тіндер (Tinder). Так, якраз той, де ми дивимося фото, читаємо профілі й свайпаємо їх у різні боки: лайк – не лайк.
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За сприяння інформації з американського сайту GQ розповідаємо сьогодні про те, чого користувачі тіндера аж ніяк не хочуть бачити у профілі потенційного партнера.
"Не марнуйте мій час"
Помилка: писати в описі профілю щось на кшталт "не марнуйте час" чи "не витрачайте час даремно".
- Прикро, але ця фраза поширена (поруч із фотографій трофеїв або дорогих автівок – найчастіше чужих). Чимало чоловіків чомусь думають, що декларування надважливості свого часу доречне в додатку для знайомств
Повір, набагато краще – написати щось доброзичливе, цікаве. Нічого не написати – це теж варіант (він наче додає загадковості).
Ох… Знову оте "не марнуйте мій час"… / Фото pinterest
"Я тут не для листування"
Помилка: писати у профілі фрази штибу "я не зацікавлений нескінченно листуватися". Або "я тут не для пошуку друзів".
- Іноді чоловіки чомусь вважають, що надмірний поспіх робить їх привабливішими. Ба ні, цілком навпаки!
Ні, звісно, цінувати свій час і прагнути проводити його лише з цікавими та приємними людьми – це нормально. Так додаток для знайомств і існує для того, аби якомога швидше переконатися, що обом комфортно разом.
Не для листування він у тіндері, ага, он воно як / Фото pinterest
"Нумо просто зустріньмося"
Помилка: писати у профілі фрази про термінову зустріч, як-от "нумо мерщій зустріньмося і вирішимо, чи пасуємо один до одного".
- Дехто дійсно вірить, що диктувати іншим користувачам додатка, що і як їм робити – вдала ідея. Але ж насправді це не так. Час кожної людини – цінний для неї.
Перш ніж ви зустрінетеся в реальному житті – поспілкуйтеся. Погодься, якщо подумати, то швидка зустріч куди більше загрожує марною втратою часу.
Знай, чого хочеш, але іншим не вказуй, чого повинні хотіти вони / Фото pinterest
І не забувай, що додатки для знайомств – не конче передбачає крайнощі (пошук швидкого сексу чи партнера на все життя). Це найчастіше просто спосіб зав'язати розмову.
- Можливо – з наслідками. Можливо – без. Але якщо ти не впевнений, чого тобі треба чи чого ти хочеш, то… Не витрачай свій час марно ;)
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