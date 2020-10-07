Драбина до успіху: 4 списки й 3 списочки, які повинен вести кожен чоловік
Можна все робити під настрій. Але де гарантія, що ти не забудеш зробити щось дійсно важливе? А якщо й не забудеш, то чи дійсно зробиш це? Є такий чудовий винахід людства – списки. Це саме той інструмент, який і не дасть тобі забути про справи, і не дасть тобі "забити" на справи.
Список – один з найбільш поширених і простих способів організації життя. Сьогодні Men 24 розповідає про те, навіщо потрібні списки і які списки повинен вести кожен чоловік.
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Список – це драбина до вершини
Що таке список
Список – це драбина. От уяви: тобі треба видертися нагору (а все твоє життя, погодься, так чи інакше є шляхом нагору). Навіть не "нагору", а "на гору" – на вершину. Кожен твій крок мав би наближати тебе до неї, але… Але замість того ти ходиш навкруги, бо не бачиш стежки.
- Розумієш, стежки вгору може й не бути.
- Або вона може бути настільки крутою, що по ній можна хіба котитися вниз.
- Або вона може просто бути зайнята іншими.
А от драбину ти можеш зробити свою. І кожна планка на ній – це і буде той крок, що приведе тебе у підсумку до вершини. Не відмовляйся від цього вкрай простого і мегаефективного інструменту.
Драбину до вершини ти можеш зробити свою – пам'ятай / Фото pixabay
Навіщо потрібні списки
- Як часто ти читаєш та як багато – не має значення. Має значення, якщо не читаєш – тут треба виправляти ситуацію. Без книг вкрай важко зрозуміти цей світ, а отже й досягти в ньому успіху.
- Так от, щоб після прочитання книги не мучитися пошуком наступної, відкрий список книг, які ти склав заздалегідь! Зекономиш і нерви, і час. Плюс дисциплінуватимеш себе до читання та порядку.
- До слова, у цей список можна нотувати й найкорисніші думки з прочитаних них. Якщо не у бізнесі, то у соцмережах вони точно згодяться (сам знаєш, для чого).
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Список бажань
- Ні, не для Святого Миколая. Тут не до жартів, бо мовиться про серйозний психологічний бар'єр – кризу бажань.
- Ця перепона рано чи пізно трапляється в житті кожного. Коли ото сидиш і думаєш: "Що ж я хочу? Тьху… Та наче нічого". І нічого не робиш. Або робиш, але власне що "нічого".
- Це катастрофа. Але її можна уникнути. Як? Правильно, склавши заздалегідь список бажань – якнайдовший (десь пунктів на сто). Тож навіть у моменти страшної нудьги ти матимеш до чого прагнути.
Поточні завдання
- Так, це нудно. Так, вкрай банально. Але так само необхідно, як дихати, їсти… Працювати.
- Список поточних завдань, повір, допоможе тобі справлятися з рутиною, все встигати й ніколи нікуди не спізнюватися. Головне – вкажи: що зробити, коли й навіть як (це вже щоб не відвертівся).
- І ще раз: споглядання колонки акуратно викреслених завдань привнесе у твоє життя нову порцію досі незвіданої насолоди у кінці важкого дня.
Нотуй все важливе і цікаве, а ще нотуй корисне – і буде тобі щастя / Фото pixabay
3 списочки, які ну дуже бажано мати
Списочок фільмів для перегляду
- Майже та ж історія, що й про список книг. Не настільки важлива – фільми все ж здебільшого переглядають для задоволення. Але і їх зараз така велетенська кількість, що витрачати час на пошук і вибір – це просто нудота.
- Коротко кажучи, добре продуманий список фільмів вбереже тебе від випадкового перегляду випадкового фільму (втраченого часу), а ще й дозволить побачити саме кіно за твоїми інтересами.
Списочок цікавинок
- Місця, які ти хотів би відвідати. Маєш? Враження від вже відвіданих місць. Пригадуєш? Чудово!
- Якщо ж тобі нічим заповнити ці два пункти – варто переглянути своє ставлення до життя, серйозно.
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Антисписочок
- Тут все просто: зроби списочок "ніколи не" й "у жодному разі". Кинув курити? Запиши: "Ніколи не брати до рук сигарету". Більше не вживаєш алкоголь? Пиши: "Ніколи не торкатися пляшки".
- Можна і не таке глобальне, звісно. Наприклад: "У жодному разі не зависати у клубах по сім годин підряд. Тільки по шість". Або: "У жодному разі не вмикай телевізор, поки не погодував кота".