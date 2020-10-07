Можна все робити під настрій. Але де гарантія, що ти не забудеш зробити щось дійсно важливе? А якщо й не забудеш, то чи дійсно зробиш це? Є такий чудовий винахід людства – списки. Це саме той інструмент, який і не дасть тобі забути про справи, і не дасть тобі "забити" на справи.

Список – один з найбільш поширених і простих способів організації життя. Сьогодні Men 24 розповідає про те, навіщо потрібні списки і які списки повинен вести кожен чоловік.

Варто знати 7 предметів, які чоловікам нізащо не можна тримати у гаманці

Список – це драбина до вершини

Що таке список

Список – це драбина. От уяви: тобі треба видертися нагору (а все твоє життя, погодься, так чи інакше є шляхом нагору). Навіть не "нагору", а "на гору" – на вершину. Кожен твій крок мав би наближати тебе до неї, але… Але замість того ти ходиш навкруги, бо не бачиш стежки.

Розумієш, стежки вгору може й не бути.

Або вона може бути настільки крутою, що по ній можна хіба котитися вниз.

Або вона може просто бути зайнята іншими.

А от драбину ти можеш зробити свою. І кожна планка на ній – це і буде той крок, що приведе тебе у підсумку до вершини. Не відмовляйся від цього вкрай простого і мегаефективного інструменту.



Драбину до вершини ти можеш зробити свою – пам'ятай / Фото pixabay

Навіщо потрібні списки

Списки полегшують нам життя: Можна розділити складні справи на низку дрібних, які поспіль виконати навіть психологічно легше, ніж одну важку.

Можна відстежувати свій прогрес і тішитися просуванням (або підганяти себе, якщо просування немає).

Можна просто не забувати необхідне, а якщо й забуваєш – то не "забивати". Бо коли ти бачиш список, то твій мозок працюватиме у напрямку "треба зробити", а не в напрямку "якось буде". Сім списків, які варто вести 4 списки, без яких нікуди Креативні ідеї Що записувати: будь-які ідеї, навіть якщо видаються абсурдними. Потім перечитаєш, проаналізуєш і залишиш лише важливе.

будь-які ідеї, навіть якщо видаються абсурдними. Потім перечитаєш, проаналізуєш і залишиш лише важливе. Навіщо їх записувати: бо творчість – якраз процес спонтанний, його в рамки не поставиш. Тут ось думка є, а тут ось вже її нема – і за хвіст не зловиш.

бо творчість – якраз процес спонтанний, його в рамки не поставиш. Тут ось думка є, а тут ось вже її нема – і за хвіст не зловиш. Список креативних ідей – спосіб зловити хорошу думку за хвіст, а отже й змусити її згодом працювати на тебе. Особливо це актуально у ті моменти, коли в голову просто нічого не лізе, а працювати треба.

От буває – нема ідей, а тут "гоп" – а в тебе вже давно готовий список / Фото pixabay Обов'язкові до прочитання книги

Як часто ти читаєш та як багато – не має значення. Має значення, якщо не читаєш – тут треба виправляти ситуацію. Без книг вкрай важко зрозуміти цей світ, а отже й досягти в ньому успіху.

Має значення, якщо не читаєш – тут треба виправляти ситуацію. Без книг вкрай важко зрозуміти цей світ, а отже й досягти в ньому успіху. Так от, щоб після прочитання книги не мучитися пошуком наступної, відкрий список книг, які ти склав заздалегідь! Зекономиш і нерви, і час. Плюс дисциплінуватимеш себе до читання та порядку.

пошуком наступної, відкрий список книг, які ти склав заздалегідь! Зекономиш і нерви, і час. Плюс дисциплінуватимеш себе до читання та порядку. До слова, у цей список можна нотувати й найкорисніші думки з прочитаних них. Якщо не у бізнесі, то у соцмережах вони точно згодяться (сам знаєш, для чого).

Зверни увагу 5 причин, які гальмують твій кар'єрний ріст

Список бажань

Ні, не для Святого Миколая. Тут не до жартів, бо мовиться про серйозний психологічний бар'єр – кризу бажань.

Ця перепона рано чи пізно трапляється в житті кожного. Коли ото сидиш і думаєш: "Що ж я хочу? Тьху… Та наче нічого". І нічого не робиш. Або робиш, але власне що "нічого".

в житті кожного. Коли ото сидиш і думаєш: "Що ж я хочу? Тьху… Та наче нічого". І нічого не робиш. Або робиш, але власне що "нічого". Це катастрофа. Але її можна уникнути. Як? Правильно, склавши заздалегідь список бажань – якнайдовший (десь пунктів на сто). Тож навіть у моменти страшної нудьги ти матимеш до чого прагнути.

Поточні завдання

Так, це нудно. Так, вкрай банально. Але так само необхідно, як дихати, їсти… Працювати.

їсти… Працювати. Список поточних завдань, повір, допоможе тобі справлятися з рутиною, все встигати й ніколи нікуди не спізнюватися. Головне – вкажи: що зробити, коли й навіть як (це вже щоб не відвертівся).

повір, допоможе тобі справлятися з рутиною, все встигати й ніколи нікуди не спізнюватися. Головне – вкажи: що зробити, коли й навіть як (це вже щоб не відвертівся). І ще раз: споглядання колонки акуратно викреслених завдань привнесе у твоє життя нову порцію досі незвіданої насолоди у кінці важкого дня.



Нотуй все важливе і цікаве, а ще нотуй корисне – і буде тобі щастя / Фото pixabay

3 списочки, які ну дуже бажано мати

Списочок фільмів для перегляду

Майже та ж історія, що й про список книг. Не настільки важлива – фільми все ж здебільшого переглядають для задоволення. Але і їх зараз така велетенська кількість, що витрачати час на пошук і вибір – це просто нудота.

Не настільки важлива – фільми все ж здебільшого переглядають для задоволення. Але і їх зараз така велетенська кількість, що витрачати час на пошук і вибір – це просто нудота. Коротко кажучи, добре продуманий список фільмів вбереже тебе від випадкового перегляду випадкового фільму (втраченого часу), а ще й дозволить побачити саме кіно за твоїми інтересами.

Списочок цікавинок

Місця , які ти хотів би відвідати. Маєш? Враження від вже відвіданих місць. Пригадуєш? Чудово!

, які ти хотів би відвідати. Маєш? від вже відвіданих місць. Пригадуєш? Чудово! Якщо ж тобі нічим заповнити ці два пункти – варто переглянути своє ставлення до життя, серйозно.

Маленький бонус Будь успішним: брутальні поради для чоловіків, які хочуть досягнути свого

Антисписочок

Тут все просто: зроби списочок "ніколи не" й "у жодному разі". Кинув курити? Запиши: "Ніколи не брати до рук сигарету". Більше не вживаєш алкоголь? Пиши: "Ніколи не торкатися пляшки".

Кинув курити? Запиши: "Ніколи не брати до рук сигарету". Більше не вживаєш алкоголь? Пиши: "Ніколи не торкатися пляшки". Можна і не таке глобальне, звісно. Наприклад: "У жодному разі не зависати у клубах по сім годин підряд. Тільки по шість". Або: "У жодному разі не вмикай телевізор, поки не погодував кота".

І пам'ятай ось що: якщо ти прожив день, не виконавши жодного пункту з чорного списку, але виконавши бодай один з будь-якого із білих – отже, ти рухаєшся в правильному напрямку. До вершини.