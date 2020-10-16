Tinder – популярная система для знакомств в интернете. Однако чтобы потенциальные партнеры понравились друг другу, симпатичного лица мало – твой профиль также должен быть привлекающим, а не отталкивающим. Сегодня Men 24 расскажет, о чем в тиндере точно писать нельзя.

Пандемия пандемией, а популярность приложений для знакомств не падает (как заметил Men 24 ). И один из именно таких – тиндер (Tinder). Так, именно тот, где мы смотрим фото, читаем профили и свайпаем их в разные стороны: лайк – не лайк.

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При помощи информации с американского сайта GQ рассказываем сегодня о том, чего пользователи тиндера отнюдь не хотят видеть в профиле потенциального партнера.

"Не тратьте мое время"

Ошибка: писать в описании профиля нечто вроде "не тратьте мое время" или "не тратьте время зря".

Обидно, но эта фраза распространена (вместе с фотографиями трофеев или дорогих автомобилей – чаще всего чужих). Многие мужчины почему-то думают, что декларирование суперважности их времени уместно в приложении для знакомств

Поверь, гораздо лучше – написать что-то доброжелательное, интересное. Ничего не написать – это тоже вариант (он как бы добавляет загадочности).



Ох... Опять это "не трать мое время"... / Фото pinterest

"Я здесь не для переписки"

Ошибка: писать в профиле фразы типа "я не заинтересован бесконечно переписываться". Или "я здесь не для поиска друзей".

Иногда мужчины почему-то считают, что чрезмерная спешка делает их привлекательными. Да нет, совсем наоборот!

Нет, конечно, ценить свое время и стремиться проводить его только с интересными и приятными людьми – это нормально. Так приложение для знакомств и существует для того, чтобы как можно скорее убедиться, что обоим комфортно вместе.



Не для переписки он в тиндере, ага, вот оно как / Фото pinterest

"Давай просто встретимся"

Ошибка: писать в профиле фразы о срочной встрече, вот как "давай скорее встретимся и решим, подходим ли друг другу".

Некоторые действительно верят, что диктовать другим пользователям приложения, что и как им делать – удачная идея. Но в действительности это не так. Время каждого человека – ценное для него.

Прежде чем вы встретитесь в реальной жизни – пообщайтесь. Согласись, если подумать, то быстрая встреча куда больше угрожает пустой тратой времени.

Итак: это нормально – знать, чего ты хочешь. Ненормально – рассказывать другим, чего должны хотеть они.



Знай, чего хочешь, но другим не указывай, чего должны хотеть они / Фото pinterest

И не забывай, что приложения для знакомств – не обязательно предполагают крайности (поиск быстрого секса или партнера на всю жизнь). Это чаще всего просто способ завязать разговор.

Возможно – с последствиями. Возможно – без. Но если ты не уверен, что тебе нужно или чего ты хочешь, то... Не трать свое время зря ;)