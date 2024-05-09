Эту историю рассказали в документалке "Участник" на канале Hulu лишь недавно. А произошло все еще в 1999 году, тогда 24-летний парень пошел на прослушивание на "работу, связанную с шоубизнесом" в новом телесериале.

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"Я попал в психический синдром": история участия Насуби в реалити-шоу шокирует

Это была эра японских эпатажных шоу-вызовов, в которых участники закрывали глаза и кусали загадочные предметы (от конфет до ботинок) или по голым ягодицам выбирали потенциальную девушку среди таинственных претенденток.

Суть шоу, в которое пришел Хамацу, заключалась в том, чтобы ставить в экстремальные ситуации участников – часто молодых комиков, готовых на все ради славы. Но на самом деле Насуби не знал, на что подписывается.

участников – часто молодых комиков, готовых на все ради славы. Но на самом деле Насуби не знал, на что подписывается. Парня привели в однокомнатную квартиру без окон в Токио. Там был письменный стол с дневником, где Насуби должен был вести хронику своих впечатлений от пребывания в комнате.

"Для меня было большой честью, что меня выбрали", – рассказывал Насуби для The Post. Но потом появились сомнения – когда продюсер приказал раздеться.

Я не хотел быть голым. Я говорил ему об этом миллион раз. Но он настаивал. Я разделся. Потом я сказал, что не хочу, чтобы меня показывали по телевизору,

– уверял Насуби.

И его убедили, что такого не будет. Но на самом деле в квартире уже работали скрытые камеры. Так начался путь Насуби как невольной звезды фильма.

Вскоре десятки миллионов людей в Японии узнали о парне, его вызов транслировали каждое воскресенье вечером на телеканале Nippon Television.

в Японии узнали о парне, его вызов транслировали каждое воскресенье вечером на телеканале Nippon Television. Голый на экране, с эмодзи в форме баклажана, которое прикрывало пенис для зрителей, Насуби участвовал в 400 конкурсах в день, чтобы выиграть инструменты для выживания.

Сначала он выиграл мешок риса, но не имел возможности его приготовить. Затем выиграл мясо, чипсы, собачий корм и даже живого лобстера. Понадобилось 10 месяцев подтирания руками, и только тогда удалось выиграть туалетную бумагу.

Японец ходил голым и не подозревал, что стал звездой реалити-шоу / Скриншоты с канала Hulu

Продюсер нагло рассказывал зрителям: "Мы пытаемся показать самую примитивную форму человеческого существа". Но примечательно, что Насуби никто не запрещал прекратить участие в шоу – он мог выйти из квартиры, пусть и голым, в любой момент.

Но я попал в психический синдром. У меня было такое отношение, что это было то, что я решил сделать, поэтому я должен был продолжать это делать,

– объяснял Насуби.

Шоу прогрессировало и продюсер приказал вести круглосуточную онлайн-трансляцию. На 333 день испытания Насуби наконец выиграл последние иены, чтобы добраться до 1 миллиона, что означало конец его голой судьбы.

Но нет, случилось иначе – парня , перевезли в Корею, в Сеул. А там отвели в другую комнату и приказали раздеться для очередного раунда ужасной игры. Он сопротивлялся, но после трех часов уговоров продюсера таки согласился.

А там отвели в другую комнату и приказали раздеться для очередного раунда ужасной игры. Он сопротивлялся, но после трех часов уговоров продюсера таки согласился. В целом испытания длились 15 месяцев. После Сеула была еще одна маленькая комната, которая в итоге внезапно распалась стенами наружу – Насуби оказался на сцене телестудии перед бешеной аудиторией. Вот в этот момент он и узнал правду.

Насуби в документалке подробно рассказал свою историю участия в шокирующем реалити-шоу / Изображение Hulu

В итоге за все, через что мужчина прошел на шоу, он получил всего 8 000 долларов. Его дневники были опубликованы и стали бестселлерами, но, по словам самого Насуби, он не увидел ни копейки из денег за это.

Единственным обещанием, которое я дал матери, когда решил стать комиком, было то, что я никогда не появлюсь на людях голым. Я нарушил его. Моя семья сказала мне, чтобы я больше не был таким дураком,

– подытожил Насуби.

Сейчас он зарабатывает на жизнь, играя на небольших сценах, снимается в рекламе и время от времени – в телевизионных роликах. Успешный комик и актер, Насуби не знает, жалеет ли о пережитом опыте: "Когда я умру, я буду думать об этом, тогда и скажу вам".