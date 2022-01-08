Саме такими кадрами ряснів її свіженький пост. На світлинах Жозефін Скрівер позує повністю голою біля басейну. І, будемо відвертими, від моделі просто неможливо відірвати погляду.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Гарячі фото красуні сподобалися не лише нашій редакції. Прихильники чарівної моделі буквально засипали її лайками, а також були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Приголомшлива крихітка";

"Вау, яка ж ти чарівна";

"Виходь за мене заміж";

"Твоя природна краса не знає меж";

"Надзвичайна дівчина";

"Розкішна та сексуальна";

"Я закоханий у тебе";

"Найкрасивіша дівчина у мережі";

"Ти – справжнє сонце";

"А рушник таки зайвий";

"Я б не відмовився бути поруч з тобою у басейні".



Гарячі фото Жозефін Скрівер розбурхали мережу / Фото з інстаграму Скрівер



Гарячі фото Жозефін Скрівер розбурхали мережу / Фото з інстаграму Скрівер



Гарячі фото Жозефін Скрівер розбурхали мережу / Фото з інстаграму Скрівер



Гарячі фото Жозефін Скрівер розбурхали мережу / Фото з інстаграму Скрівер



Гарячі фото Жозефін Скрівер розбурхали мережу / Фото з інстаграму Скрівер

Тобі сподобається Дуже мокре фото: сексуальна тату-майстриня Джада Фолча знялася у купальнику

Слідкувати за Жозефін Скрівер – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на модель. Це дозволить бути одним з перших, хто милуватиметься її гарячими фото. А їх, до слова, буде ще чимало!