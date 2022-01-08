Именно такими кадрами изобиловал ее свежий пост. На фотографиях Жозефин Скривер позирует полностью обнаженной у бассейна. И, будем откровенны, от модели просто невозможно оторвать взгляда.

Стоит внимания Nemiroff будет согревать посетителей новогодней ярмарки в Киеве авторскими горячими коктейлями

Горячие фото красавицы приглянулись не только нашей редакции. Поклонники волшебной модели буквально засыпали ее лайками, а также были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Потрясающая крошка";

"Вау, какая же ты обаятельна";

"Выходи за меня замуж";

"Твоя природная красота не знает границ";

"Чрезвычайная девушка";

"Роскошная и сексуальная";

"Я влюблен в тебя";

"Самая красивая девушка в сети";

"Ты – настоящее солнце";

"А полотенце таки лишнее";

"Я бы не отказался быть рядом с тобой в бассейне".



Горячие фото Жозефин Скривер взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Скривер



Горячие фото Жозефин Скривер взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Скривер



Горячие фото Жозефин Скривер взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Скривер



Горячие фото Жозефин Скривер взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Скривер



Горячие фото Жозефин Скривер взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Скривер

Тебе понравится Очень мокрое фото: сексуальная тату-мастер Джада Фолча снялась в купальнике