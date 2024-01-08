Сегодняшняя церемония награждения Золотой глобус – это самый настоящий праздник развлечений и медиа. Это феноменальная демонстрация искусства и художников, и, возможно, самое важное – крутая красная дорожка, заполненная звездами, демонстрирующими свой несравненный стиль. И если ты думал, что мужчины были только в черных скучных смокингах, то очень ошибаешься. И Men 24 тебе это докажет!

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Мужские ансамбли на церемониях вручения наград за последние годы доказали, что это увлекательное зрелище. Всегда есть два лагеря: мужчины, играющие безопасно, и мужчины, действующие смело. Черный смокинг, хорошо скроенный, всегда выигрывает в элегантности, а модный образ, не соответствующий стандартным кодам официальной мужской одежды, может продемонстрировать яркую индивидуальность и веселое настроение на ковровой дорожке. Мужчины на церемонии вручения премии Золотой глобус 2024 года не были исключением.

В начале красной дорожки мода взлетела в воздух: актер Джелани Алладин прибыл в половину традиционного смокинга, наполовину парчового, с удлиненным подолом. Джастин Гартли ("Это мы") появился в костюме цвета выгоревшего золота, а Ноа Рикетс – в черном костюме с силуэтом 70-х годов. Ли Сун Джин ("Говядина"), правда, вышел на сцену раньше, надев красиво скроенный черный смокинг с бабочкой.

Уже давно мужские аксессуары вышли далеко за рамки стандартных бабочек и галстуков. Возьмем, например, Тайлера Джеймса Уильямса, соединившего свой коричневый костюм в тонкую полоску с бежевой цветочной брошью. Джин также дополнил свой образ булавкой. Халид Абдалла ("Корона") совершил гениальный стилевый ход: черный шелковый шарф, связанный вокруг шеи и задрапированный под пиджак костюма. Это авангардно, чувственно и весело. Разве не для этого предназначены аксессуары к нарядам?

Лучшие мужские образы на Золотом глобусе 2024

Тайлер Джеймс Уильямс

Джереми Аллен Уайт

Ленни Кравиц

Джонатан Бейли

Тимоти Шаламе

Джелани Алладин

Педро Паскаль

Роберт Дауни-младший

Киллиан Мерфи

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В этом году мужчины на Золотом глобусе 2024 года доказали, что необязательно аккуратно вписывать себя в рамки. Следует их раздвигать и демонстрировать себя и свой вкус и стиль. Призываем тебя в новом 2024 году быть смелее, экспериментировать и не бояться самовыражаться. Тебе понравится!