Зоряний цвинтар: що таке білі карлики та звідки вони беруться

Білі карлики — це дуже щільні (мало не найщільніші у Всесвіті) та тьмяні зірки. Точніше кажучи, мертві зірки.

Остання стадія еволюції зірок малої та середньої маси, яку земним ученим довелося спостерігати. Сьогодні поговоримо саме про них.

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Білі карлики: що це та звідки беруться

Більшість масивних зірок зрештою перетворюються у наднові, а от зірки низької або середньої маси (не більше, ніж 8 мас нашого Сонця) стають білими карликами.

Що цікаво, як кажуть у NASA, аж 97% зірок Чумацького Шляху чекає саме така доля.

температура білого карлика може перевищувати 100 тисяч градусів, а проте ці зірки не надто світні – бо малі за розміром.



Ця доля спіткає 97% зірок Чумацького Шляху – стати білим карликом / Фото ESA

Формування і доля білого карлика

Отже, великі зірки наприкінці свого життя вибухнуть у сильній надновій, залишаючи після себе нейтронну зірку або чорну діру. А менші зірки йдуть трохи спокійнішим шляхом (наше Сонце теж, до слова):

Спершу вони розбухнуть до класу червоних гігантів.

Потім викинуть свої зовнішні пласти у планетарну туманність.

Залишиться ж ядро, яке й буде білим карликом.

А ще менші зірки можуть і пропустити стадію червоного гіганта – вони просто спалять весь свій водень і потьмяніють.

Більшість білих карликів зникають у безвісті, зрештою віддаючи Всесвіту всю свою енергію. У підсумку вони перетворюються у так звані чорні карлики.



230 тисяч білих карликів на фото з супутника Gaia / Фото ESA

Характеристики білих карликів

Коли у зірки закінчується паливо (водень), то зупиняється термоядерний синтез, і вона руйнується всередину на себе – і так ущільнюється.

Саме тому білі карлики у приблизно масу Сонця мають радіус як у Землі.

Тобто вони є одними з найщільніших об’єктів у космосі, сперечатися з якими можуть тільки нейтронні зірки та чорні діри.

Сила тяжіння на поверхні білого карлика у 350 тисяч разів перевищує силу тяжіння на Землі. Простіше кажучи, людина у 70 кілограмів на Землі на білому карлику важила б десь 23 тисячі тонн.

Ще цікавого? Дивіться відео про зірки незвичайної форми:

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