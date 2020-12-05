Зірка "Вартових галактики" розбурхала мережу спокусливим фото у спідній білизні
42-річна зірка "Вартових галактики" Зої Салдана потішила прихильників спокусливим кадром. Для фото актриса одягнула спідню білизну та показала процес підготовки до сну. Гарячу світлину Зої Салдана виклала на своїй сторінці в інстаграмі, а Men 24 нею залюбки ділиться з тобою!
Зої Салдана, яку більшість знає завдяки ролі Ґамори у кіновсесвіті Марвел, потішила фанатів спокусливим фото. На ньому 42-річна актриса позує у спідній білизні, розбурхуючи користувачів мережі. Насолоджуйся розкішним кадром зірки на Men 24!
Тобі сподобається Українська телеведуча Coolbaba розбурхала користувачів мережі гарячими фото у купальнику
"Старенька, але хорошенька", – жартома підписала пост 42-річна Зої Салдана. Ох, у нас язик не повертається назвати її старенькою, адже вона – розкішна!
З нами погоджуються також і підписники зірки "Вартових галактики", які буквально засипали актрису компліментами. На їхню думку, Зої Салдана неймовірно красива:
- "Красива";
- "А на цьому фото видно, що вам було дуже холодно";
- "О, Боже! Така гаряча";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Будь ласка, повтори, Зої";
- "Богиня, як завжди";
- "Жінко, ти надто красива. Красивий витвір мистецтва, намальований Богом";
- "Сама досконалість".
Дивися також Спокуслива фітнес-модель похизувалася розкішним тіло в мережі: гарячі фото
Не полінуйся поставити лайк під постом неймовірної Зої, а також підпишися на неї. Вона не лише викладає круті фото зі зйомок у фільмах, а й регулярно тішить фанатів спокусливими кадрами. Насолоджуйся!
Поділитися новиною