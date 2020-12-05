42-річна зірка "Вартових галактики" Зої Салдана потішила прихильників спокусливим кадром. Для фото актриса одягнула спідню білизну та показала процес підготовки до сну. Гарячу світлину Зої Салдана виклала на своїй сторінці в інстаграмі, а Men 24 нею залюбки ділиться з тобою!

Зої Салдана, яку більшість знає завдяки ролі Ґамори у кіновсесвіті Марвел, потішила фанатів спокусливим фото. На ньому 42-річна актриса позує у спідній білизні, розбурхуючи користувачів мережі. Насолоджуйся розкішним кадром зірки на Men 24!

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"Старенька, але хорошенька", – жартома підписала пост 42-річна Зої Салдана. Ох, у нас язик не повертається назвати її старенькою, адже вона – розкішна!

З нами погоджуються також і підписники зірки "Вартових галактики", які буквально засипали актрису компліментами. На їхню думку, Зої Салдана неймовірно красива:

"Красива";

"А на цьому фото видно, що вам було дуже холодно";

"О, Боже! Така гаряча";

"Люблю тебе, крихітко";

"Будь ласка, повтори, Зої";

"Богиня, як завжди";

"Жінко, ти надто красива. Красивий витвір мистецтва, намальований Богом";

"Сама досконалість".

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Не полінуйся поставити лайк під постом неймовірної Зої, а також підпишися на неї. Вона не лише викладає круті фото зі зйомок у фільмах, а й регулярно тішить фанатів спокусливими кадрами. Насолоджуйся!