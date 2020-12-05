42-летняя звезда "Стражей Галактики" Зои Салдана порадовала поклонников соблазнительным кадром. Для фото актриса надела нижнее белье и показала процесс подготовки ко сну. Горячую фотографию Салдана выложила на своей странице в инстаграме, а Men 24 ею охотно делится с тобой!

Зои Салдана, которую большинство знает благодаря роли Гаморы в киновселенной Marvel, порадовала фанатов соблазнительным фото. На нем 42-летняя актриса позирует в нижнем белье, будоража пользователей сети. Наслаждайся роскошным кадром звезды на Men 24 !

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"Старушка, но хорошенька" , – шутя подписала пост 42-летняя Зои Салдана. Ох, у нас язык не поворачивается назвать ее старушкой, ведь она – роскошная!

С нами соглашаются также и подписчики звезды "Стражей Галактики", которые буквально засыпали актрису комплиментами. По их мнению, Зои Салдана невероятно красива:

"Красивая";

"На этом фото видно, что вам было очень холодно";

"О, Боже! Такая горячая";

"Люблю тебя, крошка";

"Пожалуйста, повторы, Зои";

"Богиня, как всегда";

"Женщина, ты слишком красива. Красивое произведение искусства, нарисованное Богом";

"Само совершенство".

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