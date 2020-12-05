Звезда "Стражей Галактики" взбудоражила сеть соблазнительным фото в нижнем белье
42-летняя звезда "Стражей Галактики" Зои Салдана порадовала поклонников соблазнительным кадром. Для фото актриса надела нижнее белье и показала процесс подготовки ко сну. Горячую фотографию Салдана выложила на своей странице в инстаграме, а Men 24 ею охотно делится с тобой!
Зои Салдана, которую большинство знает благодаря роли Гаморы в киновселенной Marvel, порадовала фанатов соблазнительным фото. На нем 42-летняя актриса позирует в нижнем белье, будоража пользователей сети. Наслаждайся роскошным кадром звезды на Men 24!
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"Старушка, но хорошенька", – шутя подписала пост 42-летняя Зои Салдана. Ох, у нас язык не поворачивается назвать ее старушкой, ведь она – роскошная!
С нами соглашаются также и подписчики звезды "Стражей Галактики", которые буквально засыпали актрису комплиментами. По их мнению, Зои Салдана невероятно красива:
- "Красивая";
- "На этом фото видно, что вам было очень холодно";
- "О, Боже! Такая горячая";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Пожалуйста, повторы, Зои";
- "Богиня, как всегда";
- "Женщина, ты слишком красива. Красивое произведение искусства, нарисованное Богом";
- "Само совершенство".
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Не поленись поставить лайк под постом невероятной Зои, а также подпишись на нее. Она не только выкладывает крутые фото со съемок в фильмах, но и регулярно радует фанатов соблазнительными кадрами. Наслаждайся!
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