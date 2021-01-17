Зои Салдана снялась топлес: горячее фото звезды "Стражей галактики" 18+
Роскошная 42-летняя актриса Зои Салдана изрядно взбудоражила своих подписчиков в этот раз. Звезда "Стражей галактики" снялась топлес. Наслаждайся порцией красоты от Гаморы на Men 24.
Новый пост Зои Салдана, который она выложила на своем инстаграме, изрядно шокировал подписчиков актрисы. На нем 42-летняя звезда "Стражей галактики" позирует топлес, щеголяя своим идеальным телом. Горячее фото красавицы смотри на Men 24!
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На смелой фотографии Зои Салдана позирует топлес, игриво прикрывая руками грудь. Из одежды на ней можно увидеть разве что джинсы с заниженной талией. Фотограф подобрал такой ракурс, что невооруженным глазом можно заметить еще и тот факт, что актриса обнажила не только грудь, но и ягодицы.
Зои Салдана обнажила грудь для новой съемки / Фото с инстаграма Салданы
Поэтому мы не удивлены, что поклонники Салданы буквально засыпали ее комментариями. Им по душе невероятная фигура актрисы, а также игривость, с которой она себя подает:
- "Вы – легенда на земле";
- "Королева";
- "Естественная красота";
- "Совершенство";
- "Я хочу это тело";
- "Я люблю тебя очень сильно";
- "Сегодня погода была теплой, но ты сделала ее жаркой";
- "Чрезвычайно привлекательная! Гамора, я влюблен".
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Мы тоже в восторге от Салданы. Она выглядит потрясающе, поэтому не поленись подписаться на нее, а также поставить лайк под ее постом в инстаграме.
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