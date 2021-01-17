Роскошная 42-летняя актриса Зои Салдана изрядно взбудоражила своих подписчиков в этот раз. Звезда "Стражей галактики" снялась топлес. Наслаждайся порцией красоты от Гаморы на Men 24.

Новый пост Зои Салдана , который она выложила на своем инстаграме, изрядно шокировал подписчиков актрисы. На нем 42-летняя звезда "Стражей галактики" позирует топлес, щеголяя своим идеальным телом. Горячее фото красавицы смотри на Men 24 !

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На смелой фотографии Зои Салдана позирует топлес, игриво прикрывая руками грудь. Из одежды на ней можно увидеть разве что джинсы с заниженной талией. Фотограф подобрал такой ракурс, что невооруженным глазом можно заметить еще и тот факт, что актриса обнажила не только грудь, но и ягодицы.



Зои Салдана обнажила грудь для новой съемки / Фото с инстаграма Салданы

Поэтому мы не удивлены, что поклонники Салдан ы буквально засыпали ее комментариями. Им по душе невероятная фигура актрисы, а также игривость, с которой она себя подает:

"Вы – легенда на земле";

"Королева";

"Естественная красота";

"Совершенство";

"Я хочу это тело";

"Я люблю тебя очень сильно";

"Сегодня погода была теплой, но ты сделала ее жаркой";

"Чрезвычайно привлекательная! Гамора, я влюблен".

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