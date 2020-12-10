Продовжуємо говорити про наукові відкриття, які могли змінити світ, але натомість потрапили до "довгої шухляди". Одне із таких – безпечна анестезія. Вона могла з'явитися у людей чи не на сотню років раніше.

Історія знає приклади, коли відкриттів не помічали або ігнорували як безнадійні. А якби оцінили їх належно, наше життя круто змінилася б. Men 24 розповість про кілька таких, у цьому ж матеріалі – про анестетики.

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Звеселяючий газ і анестезія

Нині операції виконують або під частковою, або під повною анестезією – пацієнт не відчуває болю. Геть не так було до початку XX століття – тоді більшість операцій (навіть вирізання апендиксу чи відпилювання ноги) робили по живому.

Ні, знеболювання робити намагалися. Використовували наркотичні речовини, рослинні отрути тощо. Але цілком безпечної для пацієнта (та й лікаря) анестезії не було.

І от у 1772 році винайшли закис азоту. Як анестетик його пропонували почати використовувати у 1799, але… Але не використовували. Чому? Проблема була така, знаєш, смішна.

Інші назва закису азоту – "звеселяючий газ". Він не лише має приємний солодкуватий запах і присмак, а й викликає напади сміху, одурманення. Тож використовували його здебільшого на вечірках.



Звеселяючий газ – чудовий анестетик, але здебільшого його використовували для розваг / Колаж 24 каналу

Завдяки йому люди розслаблялися. Дійшло до того, що робили навіть театральні постановки, під час яких глядачі стежили за одурманеними акторами й сміялися.

Так і вийшло, що коли закис азоту запропонували застосовувати як анестетик, лікарі… Посміялися. Практично ніхто цим особливо не зацікавився.

Далі – більше. У 1845 році один дантист вирішив перевірити, як спрацює цей газ на його пацієнтах. І газ не спрацював. Бо дантист не мав досвіду й знань для його використання, а отже і не зміг правильно підібрати дозу.

Так, з часом вчені такі встановили правильні дози, але… Але на той час вже винайшли й інші анестетики (наприклад, морфін та ефір).

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Чи змінився б світ, якби нормальна анестезія з'явилася раніше? Звісно. Закис азоту дозволяє безпечно приспати пацієнта. Значно менше людей померли б від больового шоку під час операції.