Продолжаем говорить о научных открытиях, которые могли изменить мир, но вместо этого попали в "долгий ящик". Одно из таких – безопасная анестезия. Она могла появиться у людей не на сотню лет раньше.

История знает примеры, когда открытий не замечали или игнорировали как безнадежные. А если бы оценили их по достоинству, наша жизнь круто изменилась бы. Men 24 расскажет о нескольких таких, в этом же материале – об анестетиках.

Обрати внимание Бессмысленные исторические ошибки с трагическими последствиями для животных: жуткие примеры

Веселящий газ и анестезия

Сейчас операции выполняют под частичной или под полной анестезией – пациент не чувствует боли. Совсем не так было до начала XX века – тогда большинство операций (даже вырезание аппендикса или отпиливания ноги) делали по живому.

Нет, обезболивание делать пытались. Использовали наркотические вещества, растительные яды и тому подобное. Но вполне безопасной для пациента (и врача) анестезии не было.

И вот в 1772 году изобрели закись азота. Как анестетик его предлагали начать использовать в 1799, но... Но не использовали. Почему? Проблема была такая, знаешь, смешная.

Другое название закиси азота – "веселящий газ". Он не только имеет приятный сладковатый запах и привкус, но и вызывает приступы смеха, одурманивание. Поэтому использовали его в основном на вечеринках.



Веселящий газ – замечательный анестетик, но в основном его использовали для развлечений / Коллаж 24 канала

Благодаря ему люди расслаблялись. Дошло до того, что делали даже театральные постановки, во время которых зрители следили за одурманенными актерами и смеялись.

Так и получилось, что когда закись азота предложили применять как анестетик, врачи... Посмеялись. Практически никто этим особенно не заинтересовался.

Дальше – больше. В 1845 году один дантист решил проверить, как сработает этот газ на его пациентах. И газ не сработал. Ведь дантист не имел опыта и знаний для его использования, вот и не смог правильно подобрать дозу.

Да, со временем ученые такие установили правильные дозы, но... Но к тому времени уже изобрели и другие анестетики (например, морфин и эфир).

К теме Безопасно и эффективно: в США разработали метод анестезии с помощью радиоволн