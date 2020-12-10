Он мог спасти тысячи людей, но люди в него не поверили: веселящий газ
Продолжаем говорить о научных открытиях, которые могли изменить мир, но вместо этого попали в "долгий ящик". Одно из таких – безопасная анестезия. Она могла появиться у людей не на сотню лет раньше.
История знает примеры, когда открытий не замечали или игнорировали как безнадежные. А если бы оценили их по достоинству, наша жизнь круто изменилась бы. Men 24 расскажет о нескольких таких, в этом же материале – об анестетиках.
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Веселящий газ и анестезия
Сейчас операции выполняют под частичной или под полной анестезией – пациент не чувствует боли. Совсем не так было до начала XX века – тогда большинство операций (даже вырезание аппендикса или отпиливания ноги) делали по живому.
- Нет, обезболивание делать пытались. Использовали наркотические вещества, растительные яды и тому подобное. Но вполне безопасной для пациента (и врача) анестезии не было.
И вот в 1772 году изобрели закись азота. Как анестетик его предлагали начать использовать в 1799, но... Но не использовали. Почему? Проблема была такая, знаешь, смешная.
Веселящий газ – замечательный анестетик, но в основном его использовали для развлечений / Коллаж 24 канала
Благодаря ему люди расслаблялись. Дошло до того, что делали даже театральные постановки, во время которых зрители следили за одурманенными актерами и смеялись.
- Так и получилось, что когда закись азота предложили применять как анестетик, врачи... Посмеялись. Практически никто этим особенно не заинтересовался.
Дальше – больше. В 1845 году один дантист решил проверить, как сработает этот газ на его пациентах. И газ не сработал. Ведь дантист не имел опыта и знаний для его использования, вот и не смог правильно подобрать дозу.
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Изменился бы мир, если бы нормальная анестезия появилась раньше? Конечно. Закись азота позволяет безопасно усыпить пациента. Значительно меньше людей умерли бы от болевого шока во время операции.
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