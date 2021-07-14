Тож Карл Крушельницький влаштував опитування. У ньому взяли участь 4 799 людей. Усе для того, щоб дізнатися, чи не єдиний він виявляє у зоні пупка загадковий пух.

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Результати опитування показали, що 83% чоловіків і 43% жінок іноді "знаходять у зоні пупка певний пух". І тут наш герой видихнув, адже потішився, що не єдиний, кому надокучає це незрозуміле явище.

Статева лінія

Цікаво, що у 80% людей, у яких іноді накопичується цей пух, є лінія волосся, яка йде від лобкової області до того самого пупка. Таким чином, ця так звана "статева лінія" має якийсь стосунок до пупка.



Наявність "статевої лінії" сприяє появі пуху у зоні пупка / Фото Unsplash

Зауважимо, що рослинність на тілі теж впливає на появу цього пуху. Щонайменше 97% учасників з пупковим пухом мають злегка, помірно або дуже волохаті форми. Крушельницький не міг сказати напевно, звідки у них з'являвся цей пух, але у нього з'явилася певна гіпотеза.

"Можливо, вони носять тісний одяг, тож пух ковзає у пупок і не може вилізти назовні", – припустив він у своєму дослідженні.

Нобелівська премія

У Крушельницького була теорія: волосся зішкрібає з твого одягу дрібні волокна, які й прилипають до пупка. Це відразу пояснило б, чому чоловіки – в основному дуже волохаті – страждають від цього частіше, ніж жінки. За це чудове дослідження Крушельницький отримав Шнобелівську премію за "дослідження, яке спочатку змушує сміятися, а потім – задуматися".

Кілька років тому Георг Штайнхаузер з Віденського технічного університету, наприклад, провів дослідження складу пупкового пуху. Протягом трьох років він збирав власний пух перед сном. Оце відданий дослідник, нічого не скажеш.

Що там по висновках?

Самообстеження Штайнхаузера показало, що його вміст у пупку у середньому важив 1,82 міліграма. Але бували й вечори, коли він виловлював з пупка кілька більших шматків, які могли важити до 9,17 міліграма.

Наш дослідник дійшов до висновку, що старі сорочки та футболки викликають значно менше утворення пуху, ніж нові. А сам цей пух складається в основному з волокон його одягу. Про це думав і Крушельницький, але до кінця не вивчив це питання. А ще він знайшов у пупку пил, лупу та піт.



Нові сорочки та футболки викликають значно більше утворення пуху / Фото Unsplash

Що зрозуміли ми, так це те, що пупок потрібно мити щоразу, коли ти приймаєш душ. А ще "статева лінія" у парі з новим одягом може посприяти накопиченню цього пупкового пуху. Тож не забудь хоча б випрати нову футболку перед тим, як одягнути її.

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