Якщо довгий робочий день, нестерпні колеги, рівень стресу або стагнація фінансового та професійного зростання є причинами того, що ти думаєш про звільнення з поточної роботи, є кілька речей, які слід врахувати перед тим, як зробити цей крок. Незалежно від того, чи це прагнення до нових кар'єрних викликів, чи втома від робочого середовища, яке викликає тривогу, звільнення може вплинути не лише на твою кар'єру, але й на твої фінанси та твої стосунки (якщо вони у тебе є).

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Хоча пошук нової роботи – це виснажливе завдання, якщо ти думаєш про зміни, ось короткий посібник із семи важливих моментів, які слід врахувати перед тим, як розмовляти з керівником або у відділі кадрів.

1. Самоаналіз

Перш ніж йти до відділу кадрів, ти повинен знати, чому: чому ти хочеш звільнитися з нинішньої роботи? Чи тому, що відчуваєш, що твій ріст зупинився? Чи тому, що ти хочеш чогось іншого, більш стимулюючого? Ти хочеш розпочати власний бізнес, чи тебе відлякує атмосфера в офісі?

Причина може бути одна або декілька, але з'ясуй, що саме спонукає тебе звільнитися, і переконайся, що це дійсно правильне рішення. Будь чесними з собою, а ще краще – склади список плюсів і мінусів, чому ця робота хороша і чому тобі потрібно звільнитися якнайшвидше.



Поміркуй над тим, чому ти хочеш звільнитися / Фото Drazen Zigic

2. Перевір свої фінанси

Не роби рішучих кроків, поки не перевіриш свої фінанси. Звільнення з роботи до того, як тобі запропонують іншу роботу, суттєво вплине на твої фінанси. Пошук іншої роботи – це виснажливий процес, який може зайняти від одного місяця до шести. Подумай про найгірший сценарій і переконайся, що у тебе є достатньо грошей на банківському рахунку, щоб комфортно прожити принаймні три місяці без роботи. Якщо ти одружений і маєш дітей, поговори зі своєю партнеркою, щоб знайти варіанти, які не додадуть фінансового стресу у ваше життя і стосунки.

3. Вивчи ринок

Проаналізуй поточну ситуацію на ринку, принаймні в тій сфері, в якій ти працюєш, щоб вирішити, чи не настав час звільнитися з нинішньої роботи. В нинішніх умовах, з'ясуй, чи є у твоїй кар'єрній сфері можливості, на які ти міг би претендувати і в яких міг би розвиватися. Поговори з колегами або людьми, які працюють у твоїй галузі, щоб отримати краще уявлення про те, які робочі місця і посади можуть бути доступні за межами LinkedIn та інших порталів пошуку роботи в інтернеті.

4. Май план

Теоретично, звільнення з поточної роботи і пошук іншої може здатися простим і легким. Хоча у світі існує нескінченна кількість можливостей, важко визначити, чим саме ти хочеш займатися і що приносить тобі задоволення та фінансову стабільність. Склади приблизний план того, як ти бачиш себе в найближчі кілька років і чим би ти хотів займатися.

Наявність мети може допомогти скоротити тривалий процес пошуку роботи. Якщо ти людина, яка пливе за течією, склади короткостроковий кар'єрний план, чи то робота в компанії твоєї мрії, чи то отримання омріяної зарплати. Звернутися за допомогою до фахівця і проконсультуватися з кар'єрним консультантом – також хороший варіант, якщо ти не впевнений у майбутньому своєї кар'єри.

5. Оновлення

Перед тим, як звільнитися з роботи, понови свої знання, пройшовши курси, онлайн або офлайн, щоб покращити своє резюме. На ринку праці, який постійно змінюється, постійне оновлення навичок, необхідних для роботи твоєї мрії, завжди є додатковим бонусом, окрім твого досвіду роботи. Це також свідчить про те, що у тебе є бажання постійно вдосконалюватися і вчитися новому – чеснота, яка часто цінується тими, хто тебе наймає.

Якщо у тебе є можливість, час і розкіш зробити перерву, щоб пройти професійний курс для прискорення своєї кар'єри, то обов'язково зроби це.



Займися поновленням своїх наявних знань / Фото freepik

6. Плекай свої стосунки

Навіть якщо ти інтроверт, створи стосунки, свого роду мережу, з деякими з твоїх колег. Вони не тільки можуть допомогти тобі у майбутньому, але й можуть розглянути твою кандидатуру, якщо почують про таку можливість.

Після того, як ти повідомив керівництву та відділу кадрів про свою відставку, поінформуй про це колег за кавою або пивом після роботи. Неформальне спілкування з колегами дасть їм змогу відчути, що ти довіряєш їм і цінуєш їх настільки, щоб повідомити про своє важливе рішення. Звернися до своїх колишніх колег і друзів, особливо до тих, хто пройшов схожий шлях, як і ти.

7. Дай собі час

Таке важливе рішення вимагає часу на роздуми. Було б розумно не поспішати і не приймати рішення на льоту, перш ніж слідувати вищезазначеним порадам. Якщо ти виснажений роботою, знайди час для себе, особливо в перервах між роботою. Якщо ти можеш дозволити собі невелику перерву, перезаряди свої внутрішні батареї, перш ніж переходити до наступної роботи.

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Скористайся цими порадами, якщо прагнеш звільнитися з роботи. Вони допоможуть мінімізувати негативні наслідки для тебе.