Если долгий рабочий день, невыносимые коллеги, уровень стресса или стагнация финансового и профессионального роста являются причинами того, что ты думаешь об увольнении с текущей работы, есть несколько вещей, которые следует учесть перед тем, как сделать этот шаг. Независимо от того, стремление ли это к новым карьерным вызовам, или усталость от рабочей среды, вызывающей тревогу, увольнение может повлиять не только на твою карьеру, но и на твои финансы и твои отношения (если они у тебя есть).

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Хотя поиск новой работы – это изнурительная задача, если ты думаешь об изменениях, вот краткое руководство из семи важных моментов, которые следует учесть перед тем, как разговаривать с руководителем или в отделе кадров.

1. Самоанализ

Прежде чем идти в отдел кадров, ты должен знать, почему: почему ты хочешь уволиться из нынешней работы? Или потому, что чувствуешь, что рост остановился? Или потому, что ты хочешь чего-нибудь другого, более стимулирующего? Ты хочешь начать собственный бизнес, отпугивает ли тебя атмосфера в офисе?

Причина может быть одна или несколько, но выясни, что именно побуждает тебя уволиться, и убедись, что это действительно правильное решение. Будь честными с собой, а еще лучше – составь список плюсов и минусов, почему эта работа хороша и почему тебе нужно уволиться как можно быстрее.



Подумай о том, почему ты хочешь уволиться / Фото Drazen Zigic

2. Проверь свои финансы

Не делай решительных шагов, пока не проверишь свои деньги. Увольнение с работы до того, как тебе предложат другую работу, существенно повлияет на твои финансы. Поиск другой работы – это изнуряющий процесс, который может занять от одного месяца до шести. Подумай о самом плохом сценарии и убедись, что у тебя есть достаточно денег на банковском счету, чтобы комфортно прожить как минимум три месяца без работы. Если ты женат и есть детей, поговори со своей партнершей, чтобы найти варианты, которые не добавят финансового стресса в вашу жизнь и отношения.

3. Изучи рынок

Проанализируй текущую ситуацию на рынке, по крайней мере в той сфере, в которой ты работаешь, чтобы решить, не пора ли уволиться с нынешней работы. В нынешних условиях, выясни, есть ли в твоей карьерной сфере возможности, на которые ты мог бы претендовать и в которых мог бы развиваться. Поговори с коллегами или людьми, работающими в твоей отрасли, чтобы получить лучшее представление о том, какие рабочие места и должности могут быть доступны вне LinkedIn и других порталов поиска работы в интернете.

4. Имей план

Теоретически увольнение с текущей работы и поиск другой может показаться простым и легким. Хотя в мире существует бесконечное количество возможностей, трудно определить, чем именно ты хочешь заниматься и что доставляет тебе удовольствие и финансовую стабильность. Составь примерный план того, как ты видишь себя в ближайшие несколько лет и чем ты хотел заниматься.

Наличие цели может помочь сократить длительный процесс поиска работы. Если ты плывущий по течению человек, составь краткосрочный карьерный план, то ли работа в компании твоей мечты, то ли получение желаемой зарплаты. Обратиться за помощью к специалисту и проконсультироваться с карьерным консультантом – хороший вариант, если ты не уверен в будущем своей карьеры.

5. Обновление

Перед тем, как уволиться с работы, обнови свои знания, пройдя курсы, онлайн или оффлайн, чтобы улучшить свое резюме. На постоянно меняющемся рынке труда постоянное обновление навыков, необходимых для работы твоей мечты, всегда является дополнительным бонусом, кроме твоего опыта работы. Это также свидетельствует о том, что у тебя есть желание постоянно совершенствоваться и учиться новому – добродетель, часто ценится теми, кто тебя нанимает.

Если у тебя есть возможность, время и роскошь сделать перерыв, чтобы пройти профессиональный курс для ускорения своей карьеры, то обязательно сделай это.



Займись обновлением своих имеющихся знаний / Фото freepik

6. Взращивай свои отношения

Даже если ты интроверт, создай отношения, своего рода сеть, с некоторыми из твоих коллег. Они не только могут помочь тебе в будущем, но могут рассмотреть твою кандидатуру, если услышат о такой возможности.

После того, как ты сообщил руководству и отделу кадров о своей отставке, проинформируй об этом коллег за кофе или пивом после работы. Неформальное общение с коллегами позволит им почувствовать, что ты доверяешь им и ценишь их настолько, чтобы сообщить о своем важном решении. Обратись к своим бывшим коллегам и друзьям, особенно к тем, кто прошел подобный путь, как и ты.

7. Дай себе время

Такое важное решение требует времени для размышления. Было бы разумно не торопиться и не принимать решения на лету, прежде чем следовать указанным советам. Если ты изнурен работой, найди время для себя, особенно в перерывах между работой. Если ты можешь позволить себе небольшой перерыв, перезаряди свои внутренние батареи, прежде чем переходить к следующей работе.

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Воспользуйся этими советами, если хочешь уволиться с работы. Они помогут минимизировать отрицательные последствия для тебя.