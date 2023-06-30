Причиною цього стане той факт, що з 1 липня скасують податкові пільги на паливо. І це автоматично вплине на ціну, яка зросте. Читай у матеріалі Men 24, на скільки може подорожчати заправка.
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Ціни на паливо зростуть
Цікаво, що голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев переконує, що скасування пільг на роздрібні ціни суттєво не вплине. Але з ним не погоджуються інші експерти з цієї галузі.
На думку Сергія Куюна, директора консалтингової групи А-95, підвищення цін на паливо буде. Але слід розуміти, що вартість ростиме поступово. Причому, подорожчає воно на 3 – 8 гривень за літр. Усе залежить від виду палива.
Підвищення ціни залежатиме від виду палива / Фото freepik
Він також назвав податкове навантаження, яке очікується з 1 липня. Власне, воно впливатиме на те, як до кінця місяця можуть зрости ціни на паливо:
- 11 гривень на літр бензину;
- 8 гривень на літр дизелю;
- 3 гривні на літр скрапленого газу.
Якусь частину, мінімум 2 – 3 гривні на літр, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 гривень на літр, бензин – 7 – 8 гривень на літр. По газу на ті самі 3 гривень на літр ціна і підвищиться,
– прогнозує директор А-95.
Експерт зауважив, що на кінцеву вартість палива впливає низка чинників. Зокрема, закупівельна вартість нафтопродуктів. Нагадує Куюн, що більшість ми імпортуємо. Мовиться про 80 – 85% бензину, 100% дизеля, а також 60 – 70% газу.
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Достеменно невідомо, якою буде кінцева вартість палива з 1 липня. Але варто бути готовими до того, що заправити авто, починаючи з другого місяця літа, буде менш вигідно. Тож думки про використання громадського транспорту, велосипедів або просто прогулянки пішки – не такі вже й погані.