Причиною цього стане той факт, що з 1 липня скасують податкові пільги на паливо. І це автоматично вплине на ціну, яка зросте. Читай у матеріалі Men 24, на скільки може подорожчати заправка.

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Ціни на паливо зростуть

Цікаво, що голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев переконує, що скасування пільг на роздрібні ціни суттєво не вплине. Але з ним не погоджуються інші експерти з цієї галузі.

Варте уваги! У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон. Він стосувався додаткових податкових стимулів для підтримки бізнесу під час повномасштабної війни. Відповідний документ був спрямований, зокрема, на стримування росту цін на паливо. Він передбачав нульовий акциз і ПДВ у розмірі 7% замість 20%. І діятиме цей закон діє до кінця червня 2023 року.

На думку Сергія Куюна, директора консалтингової групи А-95, підвищення цін на паливо буде. Але слід розуміти, що вартість ростиме поступово. Причому, подорожчає воно на 3 – 8 гривень за літр. Усе залежить від виду палива.



Підвищення ціни залежатиме від виду палива / Фото freepik

Він також назвав податкове навантаження, яке очікується з 1 липня. Власне, воно впливатиме на те, як до кінця місяця можуть зрости ціни на паливо:

11 гривень на літр бензину;

8 гривень на літр дизелю;

3 гривні на літр скрапленого газу.

Якусь частину, мінімум 2 – 3 гривні на літр, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 гривень на літр, бензин – 7 – 8 гривень на літр. По газу на ті самі 3 гривень на літр ціна і підвищиться,

– прогнозує директор А-95.

Експерт зауважив, що на кінцеву вартість палива впливає низка чинників. Зокрема, закупівельна вартість нафтопродуктів. Нагадує Куюн, що більшість ми імпортуємо. Мовиться про 80 – 85% бензину, 100% дизеля, а також 60 – 70% газу.

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Достеменно невідомо, якою буде кінцева вартість палива з 1 липня. Але варто бути готовими до того, що заправити авто, починаючи з другого місяця літа, буде менш вигідно. Тож думки про використання громадського транспорту, велосипедів або просто прогулянки пішки – не такі вже й погані.